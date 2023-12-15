«Торонто» отыгрался с 0:5 в 3-м периоде матча с «Коламбусом», но уступил в овертайме. Мэттьюс забил на 59-й и 60-й при игре 6 на 5

Теги Торонто Коламбус НХЛ Остон Мэттьюс Кент Джонсон Хоккей

«Торонто» отыгрался с 0:5 в 3-м периоде матча с «Коламбусом», но уступил (5:6 ОТ).

Канадский клуб сумел отыграть дефицит в 5 шайб в заключительной 20-минутке. 

В овертайм игру перевел форвард Остон Мэттьюс, сделавший в концовке дубль за 30 секунд (отличился на 58:45 и 59:15). Обе шайбы были заброшены при снятом вратаре. 

В дополнительном периоде победу «Блю Джекетс» принес форвард Кент Джонсон

3 комментария
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Торонто реально специалист в ситуации 6:5. Тампа может подтвердить. Но гол в большинстве... там не было вне состава, гол не должен был засчитан.
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Как я и писал после последнего матча, что Мэтьюс взялся за дело и идет за Решаром!
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Тебе бы книжки писать начальник!(с) Очень точно подходит для коллективных Листьев. Драма за драмой! В основное время вообще не решают. Ну и Усатый впереди с шашкой наголо!
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