«Торонто» отыгрался с 0:5 в 3-м периоде матча с «Коламбусом», но уступил в овертайме. Мэттьюс забил на 59-й и 60-й при игре 6 на 5

«Торонто» отыгрался с 0:5 в 3-м периоде матча с «Коламбусом», но уступил (5:6 ОТ).

Канадский клуб сумел отыграть дефицит в 5 шайб в заключительной 20-минутке.

В овертайм игру перевел форвард , сделавший в концовке дубль за 30 секунд (отличился на 58:45 и 59:15). Обе шайбы были заброшены при снятом вратаре.

В дополнительном периоде победу «Блю Джекетс» принес форвард .