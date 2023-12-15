«Торонто» отыгрался с 0:5 в 3-м периоде матча с «Коламбусом», но уступил в овертайме. Мэттьюс забил на 59-й и 60-й при игре 6 на 5
«Торонто» отыгрался с 0:5 в 3-м периоде матча с «Коламбусом», но уступил (5:6 ОТ).
Канадский клуб сумел отыграть дефицит в 5 шайб в заключительной 20-минутке.
В овертайм игру перевел форвард Остон Мэттьюс, сделавший в концовке дубль за 30 секунд (отличился на 58:45 и 59:15). Обе шайбы были заброшены при снятом вратаре.
В дополнительном периоде победу «Блю Джекетс» принес форвард Кент Джонсон.