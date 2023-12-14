Путин об отстранении российских спортсменов: «Если МОК будет действовать и дальше таким же образом – они похоронят олимпийское движение»

Теги Владимир Путин МОК Олимпийская сборная России Париж-2024 Политика Легкая атлетика

Владимир Путин высказался об отстранении российских спортсменов.

«По поводу решения МОК. Все, что международные чиновники делают в отношении российского спорта – это полное противоречие и извращение идеи Пьера де Кубертена «О спорт, ты мир!». Олимпийское движение для того и создавалось, чтобы спорт объединял людей, а не разъединял их.

Современные международные чиновники слишком увлеклись бизнес-стороной их движения. Они попали в огромную зависимость от спонсоров. Спонсоры обращают внимание на стоимость минуты рекламного времени на телевидении и так далее. Если они будут действовать и дальше таким же образом – они похоронят олимпийское движение. Сама идея олимпизма она страдает сегодня.

Если бы я сейчас как-то поддержал (отстранение израильских спортсменов), то я бы уподобился этим спортивным чиновникам. Спорт вне политики, он призван объединять людей.

Некорректно показывать пальцем на других спортсменов. Спортсмены здесь при чем? Пускай едут, соревнуются без каких-либо ограничений. То же самое должно быть сделано и для российских спортсменов. Но этого не происходит, они под влиянием политических сил Запада принимают выгодные для них решения, но не выгодные для мирового спорта», – сказал президент России по время прямой линии.

23 комментария
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Спорт вне политики - это видимо Путин Тим, спортсмены - доверенные лица и депутаты, проф клубы и спортсмены на гособеспечении
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Вообще забавно как Путин упрекает условный Запад в том, что они там превратили Олимпийский движ в погоню за баблом, при этом сам приложил руку и налоги граждан России в то, чтобы провести одну из самых дорогих Олимпиад в истории)

За деньги он там рассказывает 🤣🤣
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Ответ Игорь Чекунов
Спорт вне политики - это видимо Путин Тим, спортсмены - доверенные лица и депутаты, проф клубы и спортсмены на гособеспечении
Сказал президент страны, которая считается одной из сильнейших хоккейных стран, и сильнейшую и богатейшую команду которой тренирует абсолютный бездарь, не тренировавший ничего раньше - только потому, что он племянник друга того самого президента, ругающего спортивные принципы других стран. Да еще и сравнивает себя с Моуриньо, лол. С человеком, который прежде чем получить топ-клуб, доказывал свою состоятельность везде где он работал.
Кто может представить подобное в странах запада?
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А президенты создаются, чтобы разъединять людей.
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"Но, боже мой, какая скука С больным сидеть и день и ночь, Не отходя ни шагу прочь! Какое низкое коварство Полуживого забавлять, Ему подушки поправлять, Печально подносить лекарство, Вздыхать и думать про себя: Когда же черт возьмет тебя!»
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Похоронить олимпийской движение это мечта ,,счастливого дедушки" , он уже и замену подготовил
Игры ̶Д̶р̶у̶ж̶б̶а̶н̶о̶в̶ Дружбы , БРИКС и открытый чемпионат мира по ,,гребле " в Улан- Удэ
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Ответ Сергей Галынский
Комментарий удален модератором
Не только на Спортсе)
Я подписал на несколько городских пабликов своего города (в ВК и Телеге).
Там просто звезда наступила: нон-стопом публикуют посты с цитатами Путина из этой конференции.
Думаю так много где сейчас по России.

Он главный хедлайнер сегодняшнего вечера будет, хотим мы этого или нет)
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С допингового скандала в Сочи уже 10 лет хоронит олимпийское движение. А оно спокойно живет и без России.
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Ответ Сергей Галынский
Комментарий удален модератором
Или - "Весь вечер на арене ..."
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Ответ Мэй Касахара
Комментарий удален модератором
Может, это уже и не он сказал, а удмурт.))
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Почему только спортсмены? Обычные люди тоже не причем, но страдают именно они.
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Интересно, количество удаленных комментариев превысит количество оставшихся?))
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Ну судя по тому, как Путин объясняет начало военных действий в Украине, в фразе "О спорт, ты мир!" слово "спорт" надо заменить на слово "война". Всё как у Джорджа Оруэлла.
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Ответ ksn 1979
Комментарий удален модератором
Дождались наконец-то прямой линии с Путиным!
Пусть побыстрее расскажет, как мы всех обогнали и обыграли, и как вообще зажибись жить в России.
А то с прошлого раза уже всё подзабылось
+7
-6
+1
Комментарий удален модератором
Ответ Mukunku 64
Похоронить олимпийской движение это мечта ,,счастливого дедушки" , он уже и замену подготовил Игры ̶Д̶р̶у̶ж̶б̶а̶н̶о̶в̶ Дружбы , БРИКС и открытый чемпионат мира по ,,гребле " в Улан- Удэ
Ты забыл добавить "в России"
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Ответ Сергей Галынский
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Рустем Галеев
Запад и сша отстранениями и санкциями ничего не добились,СВО продолжается и все цели будут достигнуты!!!!!!
Медальку иди получать, заслужил.)
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Ответ Игорь Чекунов
Спорт вне политики - это видимо Путин Тим, спортсмены - доверенные лица и депутаты, проф клубы и спортсмены на гособеспечении
Как сейчас принято говорить, если "очень сложный" и "очень важный" момент для страны, то можно и политику в спорте. Вообще нельзя, но если захотелось, то можно.
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Ответ Anton Abaturov
Дождались наконец-то прямой линии с Путиным! Пусть побыстрее расскажет, как мы всех обогнали и обыграли, и как вообще зажибись жить в России. А то с прошлого раза уже всё подзабылось
Имеем то, что имеем, к сожалению.
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Ответ Anton Abaturov
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кхе кхе
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Базанул
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