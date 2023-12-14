Путин об отстранении российских спортсменов: «Если МОК будет действовать и дальше таким же образом – они похоронят олимпийское движение»

Владимир Путин высказался об отстранении российских спортсменов.

«По поводу решения МОК. Все, что международные чиновники делают в отношении российского спорта – это полное противоречие и извращение идеи Пьера де Кубертена «О спорт, ты мир!». Олимпийское движение для того и создавалось, чтобы спорт объединял людей, а не разъединял их.

Современные международные чиновники слишком увлеклись бизнес-стороной их движения. Они попали в огромную зависимость от спонсоров. Спонсоры обращают внимание на стоимость минуты рекламного времени на телевидении и так далее. Если они будут действовать и дальше таким же образом – они похоронят олимпийское движение. Сама идея олимпизма она страдает сегодня.

Если бы я сейчас как-то поддержал (отстранение израильских спортсменов), то я бы уподобился этим спортивным чиновникам. Спорт вне политики, он призван объединять людей.

Некорректно показывать пальцем на других спортсменов. Спортсмены здесь при чем? Пускай едут, соревнуются без каких-либо ограничений. То же самое должно быть сделано и для российских спортсменов. Но этого не происходит, они под влиянием политических сил Запада принимают выгодные для них решения, но не выгодные для мирового спорта», – сказал президент России по время прямой линии.