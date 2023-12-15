«Коламбус» установил рекорд НХЛ, одержав победу после потери преимущества в 5 шайб в третьем периоде. Матч с «Торонто» – 5:0, 5:5, 6:5 ОТ

«Коламбус» обыграл «Торонто» (6:5 ОТ после 5:0 и 5:5) и установил рекорд НХЛ.

«Блю Джекетс» стали первым клубом в истории лиги, выигравшим матч после потери преимущества в 5 шайб в 3-м периоде.

«Лифс» уступали со счетом 0:5 после 40 минут игры, но забросили 5 безответных шайб в третьей 20-минутке. Победу «Коламбусу» в овертайме принес форвард .

Кроме того, « » стал 6-й командой в истории , одержавшей победу после потери преимущества в 5 шайб по ходу матча в целом.

Ранее такое достижение в актив записали «Детройт» (1968 год, 7:5 с «Бостоном» после 5:0 и 5:5), «Чикаго» (1984, 6:5 с «Сент-Луисом» после 5:0 и 5:5), «Лос-Анджелес» (1986, 9:7 с «Ванкувером» после 5:0 и 7:7), «Эдмонтон» (1989, 7:6 с «Лос-Анджелесом» после 5:0 и 6:6) и «Квебек» (1992, 8:7 ОТ с «Сан-Хосе» после 6:1 и 7:7). .