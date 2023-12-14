НФЛ впервые в истории проведет матч в Бразилии
Исполнительный вице-президент Национальной Футбольной Лиги Питер О’Райлли объявил о том, что в следующем году один из матчей лиги пройдет в бразильском городе Сан-Паулу.
Игры НФЛ еще не проходили на территории Южной Америки.
Также было объявлено о расширении Международной серии игр с 5 матчей до 8-9 в сезоне–2025.
В числе новых направлений называются Мадрид и один из городов Франции. В этом году представители НФЛ уже провели предварительные переговоры с руководством «Реала» и «Атлетико». Также лига намерена вернуться в Мехико после обновления стадиона «Ацтека».
О’Райлли отметил хорошие рейтинги у матчей АПЛ, которые проходят в 9:30 по времени Восточного побережья. В НФЛ хотели бы увеличить число матчей в этот временной слот, поскольку есть устойчивый интерес как у американской аудитории, так и любителей американского футбола в Азии и Австралии.
В нынешнем сезоне три матча прошли в Лондоне (два на стадионе «Тоттенхэм», один на «Уэмбли») и два во Франкфурте.
Вроде бы Майами будет одним из клубов, кто сыграет в Бразилии. Вторым или Пэтс, или Джетс. Но лучше бы Чикаго - там играет бразильский кикер.
вряд ли отдельно конкретный матч настолько сильно маржовый, что цены на билеты плюс всякий околоматчевый продактплейсмент и маркетинг окупает все затраты на организацию международного матча…
Наверно это что то по типу «витрины», товар лицом… чтобы больше оформляли подписок, следили, покупали всякие сопутствующие товары - разогреть интерес, открыть новые рынки…
А так есть Махомчик, есть Казинс, есть Аллен, Бурроу, Гофф, Стэфорд. Есть, кому мячик покидать. ;)
Никто не говорит, что будет взрывной интерес по всему миру. Но НФЛ работает стратегически и постепенно внедряет международную экспансию. Точечно. На конкретные рынки.