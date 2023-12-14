НФЛ впервые в истории проведет матч в Бразилии

Теги НФЛ Американский футбол

Исполнительный вице-президент Национальной Футбольной Лиги Питер О’Райлли объявил о том, что в следующем году один из матчей лиги пройдет в бразильском городе Сан-Паулу.

Игры НФЛ еще не проходили на территории Южной Америки.

Также было объявлено о расширении Международной серии игр с 5 матчей до 8-9 в сезоне–2025.

В числе новых направлений называются Мадрид и один из городов Франции. В этом году представители НФЛ уже провели предварительные переговоры с руководством «Реала» и «Атлетико». Также лига намерена вернуться в Мехико после обновления стадиона «Ацтека».

О’Райлли отметил хорошие рейтинги у матчей АПЛ, которые проходят в 9:30 по времени Восточного побережья. В НФЛ хотели бы увеличить число матчей в этот временной слот, поскольку есть устойчивый интерес как у американской аудитории, так и любителей американского футбола в Азии и Австралии.

В нынешнем сезоне три матча прошли в Лондоне (два на стадионе «Тоттенхэм», один на «Уэмбли») и два во Франкфурте.

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15 комментариев
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Отличное решение!
Вроде бы Майами будет одним из клубов, кто сыграет в Бразилии. Вторым или Пэтс, или Джетс. Но лучше бы Чикаго - там играет бразильский кикер.
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Идея понятна, но реализация запоздала. Лет 5-10 назад этим надо было заниматься, когда играли Брэди, Мэннинг, Бриз, Биг Бен. Когда в прайме были Роджерс, Уилсон, Илай, Риверс и Райан. А сейчас как сказал Том, в лиге очень много посредственностей. Бросать мяч умеют человек десять.
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Эту новость и про Беличика надо в блог ставить.
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как то давно ехал после матча Майями-СФ в такси из Майями Дейд домой в Майями Бич. водитель оказался бразильцем. начал спрашивать про игру, как сыграли, были ли девушки поддержки горячи и тд. и рассказал что первые лет 7 в Америке не воспринимал НФЛ и следил только за соккером (хотятогда Майями в МЛС еще не было), но потом постепенно проникся и сейчас считает что это самая лучшая игра и теперь он большой фан Дольфинс и большой ненавсистник Джетс (типа это наши главные враги и мы их ненавидим). так что бразильцы несмотря на свою приверженность английскому футболу вполне могут сильно увлечься и американским, сменить религию так сказать с бразильской на главную американскую религию. думаю перспективы НФЛ там большие.
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Ответ vzi
Отличное решение! Вроде бы Майами будет одним из клубов, кто сыграет в Бразилии. Вторым или Пэтс, или Джетс. Но лучше бы Чикаго - там играет бразильский кикер.
Интересно на что расчет?

вряд ли отдельно конкретный матч настолько сильно маржовый, что цены на билеты плюс всякий околоматчевый продактплейсмент и маркетинг окупает все затраты на организацию международного матча…

Наверно это что то по типу «витрины», товар лицом… чтобы больше оформляли подписок, следили, покупали всякие сопутствующие товары - разогреть интерес, открыть новые рынки…
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Ответ pot-man
Интересно на что расчет? вряд ли отдельно конкретный матч настолько сильно маржовый, что цены на билеты плюс всякий околоматчевый продактплейсмент и маркетинг окупает все затраты на организацию международного матча… Наверно это что то по типу «витрины», товар лицом… чтобы больше оформляли подписок, следили, покупали всякие сопутствующие товары - разогреть интерес, открыть новые рынки…
Да, скорее второе, чем первое.
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Ответ vzi
Эту новость и про Беличика надо в блог ставить.
У Вас есть свой блог?
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Ответ pot-man
У Вас есть свой блог?
Нет. Это была рекомендация Салтису. )
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Ответ гилберт
Идея понятна, но реализация запоздала. Лет 5-10 назад этим надо было заниматься, когда играли Брэди, Мэннинг, Бриз, Биг Бен. Когда в прайме были Роджерс, Уилсон, Илай, Риверс и Райан. А сейчас как сказал Том, в лиге очень много посредственностей. Бросать мяч умеют человек десять.
хороших квотеров всегда было 5-10. ничего не изменилось. Сейчас их даже больше чем когда либо.
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Ответ гилберт
Идея понятна, но реализация запоздала. Лет 5-10 назад этим надо было заниматься, когда играли Брэди, Мэннинг, Бриз, Биг Бен. Когда в прайме были Роджерс, Уилсон, Илай, Риверс и Райан. А сейчас как сказал Том, в лиге очень много посредственностей. Бросать мяч умеют человек десять.
Если поедет Майами, то там будет Туа Танговайлоа. Один из лучших в пасовой игре. А если второй командой будет Джетс, то вот вам и Роджерс.

А так есть Махомчик, есть Казинс, есть Аллен, Бурроу, Гофф, Стэфорд. Есть, кому мячик покидать. ;)
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Ответ vzi
Если поедет Майами, то там будет Туа Танговайлоа. Один из лучших в пасовой игре. А если второй командой будет Джетс, то вот вам и Роджерс. А так есть Махомчик, есть Казинс, есть Аллен, Бурроу, Гофф, Стэфорд. Есть, кому мячик покидать. ;)
сейчас наступает эпоха Брока Перди. какой гоф и стеффорд???
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Ответ vzi
Если поедет Майами, то там будет Туа Танговайлоа. Один из лучших в пасовой игре. А если второй командой будет Джетс, то вот вам и Роджерс. А так есть Махомчик, есть Казинс, есть Аллен, Бурроу, Гофф, Стэфорд. Есть, кому мячик покидать. ;)
Хорош Хилл, а не Туа.
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Ответ riverman1980
Никогда этот американский недофутбол не будет по-настоящему популярен за пределами США. Разово собрать стадион на любопытстве смогут, но устойчивого интереса не будет.
В Британии и Германии стабильно биток на матчи НФЛ все последние годы.

Никто не говорит, что будет взрывной интерес по всему миру. Но НФЛ работает стратегически и постепенно внедряет международную экспансию. Точечно. На конкретные рынки.
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