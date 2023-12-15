Василевский отразил 53 из 57 бросков «Эдмонтона» и стал 1-й звездой матча. Это его 2-й результат по числу сэйвов за игру регулярки

Теги Тампа-Бэй Эдмонтон НХЛ Андрей Василевский Хоккей

Андрей Василевский отразил 53 из 57 бросков «Эдмонтона» и стал 1-й звездой матча.

Вратарь «Тампы» был близок к повторению личного рекорда по сэйвам за игру в рамках регулярок. 

Его 53 сэйва в матче с «Ойлерс» (7:4) – второй результат за карьеру. Рекорд был установлен в марте 2019 года в матче с «Вашингтоном» (5:4) – 54 отраженных броска из 58. 

Третий результат – 52 сэйва после 55 бросков в матче с «Каролиной» (3:4 Б) в ноябре 2022 года. 

Отметим, что это одновременно и три лучших результата по сэйвам за игру в регулярках для всех вратарей в истории «Тампы».

Рекорд НХЛ по числу сэйвов за игру в матче регулярного чемпионата принадлежит Рону Тагнатту (1991 год, «Квебек», 70 отраженных бросков из 73 в матче с «Бостоном», 3:3). Учет бросков был внедрен в сезоне-1955/56. 

Рекорд среди российских вратарей принадлежит Семену Варламову (2017, «Колорадо», 57 отраженных бросков из 60 в матче с «Каролиной», 5:3). 

В 9 матчах в этом сезоне Василевский одержал 5 побед при 90,1% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,89.

21 комментарий
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Сегодня было продемонстрировано наглядно почему у Кучерова 2 кубка, а у Мака 0 - потому что у Тампы есть вратарь, которые умеет воровать матчи и целые серии плей-офф.
+46
-1
+45
Партнёры по команде: а давай над Васей поугараем и не будем сегодня отрабатывать в обороне, вот ему весело будем, поржём 🤣
+35
-3
+32
Ответ Евгений Иванов
Сегодня было продемонстрировано наглядно почему у Кучерова 2 кубка, а у Мака 0 - потому что у Тампы есть вратарь, которые умеет воровать матчи и целые серии плей-офф.
У Эдмонтона вратарь тоже умеет воровать, только у своей же команды
+27
0
+27
Ответ Евгений Иванов
Сегодня было продемонстрировано наглядно почему у Кучерова 2 кубка, а у Мака 0 - потому что у Тампы есть вратарь, которые умеет воровать матчи и целые серии плей-офф.
Ну надо отдать должное и в том числе и Кучеров и Стему - в нужный момент индивидуально решали! Но иМакди создавал кучу моментов для партнеров! Но с Вашей мыслью я согласен, когда игра не идет у команды, но есть крупнейший вратарь , который может потащить в нужный момент все, что только возможно - получается разница!!!
+17
0
+17
Сегодня действительно был лучшим у молний. Да, покер у кэпа , 3 очка Куча. Но Вася сегодня реально тащил команду. Его победа
+10
-2
+8
Ответ Montenegro Serbian
Партнёры по команде: а давай над Васей поугараем и не будем сегодня отрабатывать в обороне, вот ему весело будем, поржём 🤣
Топ-5 по заброшенным шайбам и топ-3 по пропущенным. Дада, это Тампа) Пока есть атака можно забить на защиту))
+6
-1
+5
Так а какой там вообще абсолютный рекорд по броскам в створ ворот за всю историю НХЛ?
Надо уж было указать до кучи.
+5
-1
+4
Вот что Хедман травмополучающий делает
+2
0
+2
Как Тампа выиграла?Смотрел 2 периода -Эдмонтон разрыва.Если б не Василевский.
+2
0
+2
Ответ Dimash Balatayev
Топ-5 по заброшенным шайбам и топ-3 по пропущенным. Дада, это Тампа) Пока есть атака можно забить на защиту))
Большинство у них их хорошее,в равных не очень.
+2
0
+2
Ответ Александр Балабанов
✌️
Спасибо, бро.
+2
0
+2
В третьем периоде, особенно последние 10 минут - тащил, как не в себя! Просто топище!!!
+2
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+2
При любых других раскладах Стэмкос стал бы первой звездой матча. Но Василевский, конечно монстр!
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Молодчик! Так держать!
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Не хило так нефтяники накидали Андрею.
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за шайбой как янис за мячиком не побежал в раздевалку соперников?))
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Конечно, здорово, что есть у Тампы хороший вратарь. А вот то, что в обороне огромная дыра, это плохо, особенно для перспектив взять кубок.
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Ответ Montenegro Serbian
Партнёры по команде: а давай над Васей поугараем и не будем сегодня отрабатывать в обороне, вот ему весело будем, поржём 🤣
тем более случай удачный - в гостях у Макдэвида с Драйзайтлем игра
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Ответ Montenegro Serbian
Партнёры по команде: а давай над Васей поугараем и не будем сегодня отрабатывать в обороне, вот ему весело будем, поржём 🤣
Они просто отметили его выход с больничного. 😎
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Не зря на "Тампу" ставил)))
Была чуйка, что "Васи" выручит! Ну, и кэп, конечно, 🔥🔥🔥
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