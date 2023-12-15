Василевский отразил 53 из 57 бросков «Эдмонтона» и стал 1-й звездой матча. Это его 2-й результат по числу сэйвов за игру регулярки
Андрей Василевский отразил 53 из 57 бросков «Эдмонтона» и стал 1-й звездой матча.
Вратарь «Тампы» был близок к повторению личного рекорда по сэйвам за игру в рамках регулярок.
Его 53 сэйва в матче с «Ойлерс» (7:4) – второй результат за карьеру. Рекорд был установлен в марте 2019 года в матче с «Вашингтоном» (5:4) – 54 отраженных броска из 58.
Третий результат – 52 сэйва после 55 бросков в матче с «Каролиной» (3:4 Б) в ноябре 2022 года.
Отметим, что это одновременно и три лучших результата по сэйвам за игру в регулярках для всех вратарей в истории «Тампы».
Рекорд НХЛ по числу сэйвов за игру в матче регулярного чемпионата принадлежит Рону Тагнатту (1991 год, «Квебек», 70 отраженных бросков из 73 в матче с «Бостоном», 3:3). Учет бросков был внедрен в сезоне-1955/56.
Рекорд среди российских вратарей принадлежит Семену Варламову (2017, «Колорадо», 57 отраженных бросков из 60 в матче с «Каролиной», 5:3).
В 9 матчах в этом сезоне Василевский одержал 5 побед при 90,1% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,89.
Надо уж было указать до кучи.
Была чуйка, что "Васи" выручит! Ну, и кэп, конечно, 🔥🔥🔥