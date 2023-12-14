«Реал» заработал 80 млн евро в группе ЛЧ – больше всех. «Бавария» – 2-я, «Сити» – 3-й, «Барса» – 4-я
«Реал» заработал больше всех среди участников группового этапа Лиги чемпионов.
По данным As, доход мадридского клуба на групповом этапе текущего розыгрыша Лиги чемпионов составил 79,9 млн евро, из которых 15,6 млн полагаются за участие в групповом этапе.
«Реал» выиграл все 6 матчей на групповой стадии – за каждую победу клубу полагаются призовые на сумму 2,8 млн евро (всего 16,8 млн). Еще 9,8 млн евро «Реал» заработал за выход в плей-офф.
Еще 36,4 млн евро клуб получит в виде бонусов, распределенных в зависимости от коэффициентов, которые формируются на основе выступлений клуба в Лиге чемпионов за последние 10 лет.
На втором месте по сумме дохода располагается «Бавария» (76,6 млн евро), на 3-м – «Манчестер Сити» (76,5 млн евро).
Топ-10 клубов по доходам на групповой стадии ЛЧ:
1. «Реал» – 79,89 млн евро
2. «Бавария» – 76,64 млн
3. «Манчестер Сити» – 76,48 млн
4. «Барселона» – 71,53 млн
5. «Атлетико» – 71,11 млн
6. «ПСЖ» – 63,89 млн
7. «Порту» – 63,57 млн
8. «Боруссия Дортмунд» – 63,52 млн
9. «Арсенал» – 63,36 млн
10. «Наполи» – 58,04 млн
«ПСЖ» выполз в плей-офф, «Барсе» снова больно, второй клуб АПЛ вылетел с последнего места. Главное в ЛЧ
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Ждём завтра сведений по доходам в Лиге Европы)
И ещё каждый игрок "купит жене сапоги" (с)
это же он пишет:
"Но стоит только Сити кем-то поинтересоваться на трансферном рынке, тут же начнется нытье недалёких про ФФП"