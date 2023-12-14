«Реал» заработал 80 млн евро в группе ЛЧ – больше всех. «Бавария» – 2-я, «Сити» – 3-й, «Барса» – 4-я

«Реал» заработал больше всех среди участников группового этапа Лиги чемпионов.

По данным As, доход мадридского клуба на групповом этапе текущего розыгрыша Лиги чемпионов составил 79,9 млн евро, из которых 15,6 млн полагаются за участие в групповом этапе.

«Реал» выиграл все 6 матчей на групповой стадии – за каждую победу клубу полагаются призовые на сумму 2,8 млн евро (всего 16,8 млн). Еще 9,8 млн евро «Реал» заработал за выход в плей-офф.

Еще 36,4 млн евро клуб получит в виде бонусов, распределенных в зависимости от коэффициентов, которые формируются на основе выступлений клуба в за последние 10 лет.

На втором месте по сумме дохода располагается «Бавария» (76,6 млн евро), на 3-м – « » (76,5 млн евро).

Топ-10 клубов по доходам на групповой стадии ЛЧ:

1. « » – 79,89 млн евро

2. « » – 76,64 млн

3. « » – 76,48 млн

4. « » – 71,53 млн

5. « » – 71,11 млн

6. «ПСЖ» – 63,89 млн

7. « » – 63,57 млн

8. « » – 63,52 млн

9. « » – 63,36 млн

10. « » – 58,04 млн

«ПСЖ» выполз в плей-офф, «Барсе» снова больно, второй клуб АПЛ вылетел с последнего места. Главное в ЛЧ

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!