«Реал» заработал 80 млн евро в группе ЛЧ – больше всех. «Бавария» – 2-я, «Сити» – 3-й, «Барса» – 4-я

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«Реал» заработал больше всех среди участников группового этапа Лиги чемпионов.

По данным As, доход мадридского клуба на групповом этапе текущего розыгрыша Лиги чемпионов составил 79,9 млн евро, из которых 15,6 млн полагаются за участие в групповом этапе.

«Реал» выиграл все 6 матчей на групповой стадии – за каждую победу клубу полагаются призовые на сумму 2,8 млн евро (всего 16,8 млн). Еще 9,8 млн евро «Реал» заработал за выход в плей-офф.

Еще 36,4 млн евро клуб получит в виде бонусов, распределенных в зависимости от коэффициентов, которые формируются на основе выступлений клуба в Лиге чемпионов за последние 10 лет.

На втором месте по сумме дохода располагается «Бавария» (76,6 млн евро), на 3-м – «Манчестер Сити» (76,5 млн евро).

Топ-10 клубов по доходам на групповой стадии ЛЧ:

1. «Реал» – 79,89 млн евро

2. «Бавария» – 76,64 млн

3. «Манчестер Сити» – 76,48 млн

4. «Барселона» – 71,53 млн

5. «Атлетико» – 71,11 млн

6. «ПСЖ» – 63,89 млн

7. «Порту» – 63,57 млн

8. «Боруссия Дортмунд» – 63,52 млн

9. «Арсенал» – 63,36 млн

10. «Наполи» – 58,04 млн

«ПСЖ» выполз в плей-офф, «Барсе» снова больно, второй клуб АПЛ вылетел с последнего места. Главное в ЛЧ

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

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57 комментариев
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Барса и тут на 4 месте и в Ла Лиге, держит уровень.
+86
-29
+57
Кстати может стоит и за голы доплачивать? Например Црвена набрала всего 1 очко, но забила 7 мячей - в том числе 3 Сити, 2 третьей команде Германии (Лейпцигу).
Ждём завтра сведений по доходам в Лиге Европы)
+36
-2
+34
неплохая прибавка.
+35
-4
+31
Можно выплатить Месси долги...
+24
-6
+18
Ответ Raul14
Комментарий скрыт
рауль14 походу не читает статью, а только заголовок
+16
-3
+13
Ну теперь Барселона сможет оплатить персональный душ каждому игроку и даже пару общих бассейнов.
+7
-2
+5
Барсе хоть на ЗП хватит на пару месяцев
+6
-1
+5
Лиго чемпионский рычаг
+5
-1
+4
Ответ Артём Поддубный
неплохая прибавка.
"к пенсии" (с)
И ещё каждый игрок "купит жене сапоги" (с)
+5
-1
+4
Ответ АРХАТ
Кстати может стоит и за голы доплачивать? Например Црвена набрала всего 1 очко, но забила 7 мячей - в том числе 3 Сити, 2 третьей команде Германии (Лейпцигу). Ждём завтра сведений по доходам в Лиге Европы)
Это может породить злоупотребления вроде игры в сильно открытый футбол в обе стороны, обесценивая ценность самого гола в футболе (а этого стараются недопускать, чтобы не пересекаться по интересу публики, скажем, с хокеем).
+3
0
+3
Хави вчера больше заработал, поставив бабки на Антверпен
+1
0
+1
Ответ АРХАТ
Кстати может стоит и за голы доплачивать? Например Црвена набрала всего 1 очко, но забила 7 мячей - в том числе 3 Сити, 2 третьей команде Германии (Лейпцигу). Ждём завтра сведений по доходам в Лиге Европы)
Опасно, этак два аутсайдера могут договориться и в последнем матче скатать что-то типа 7:5 для поднятия бабла)
+1
0
+1
Ответ АРХАТ
Кстати может стоит и за голы доплачивать? Например Црвена набрала всего 1 очко, но забила 7 мячей - в том числе 3 Сити, 2 третьей команде Германии (Лейпцигу). Ждём завтра сведений по доходам в Лиге Европы)
Ну Сити вчера играл почти полностью резервным составом. И все равно возил Звезду большую часть матча. Так что тут со звездочкой 3 мяча в общем количестве.
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Ответ cukken
Комментарий удален модератором
как месси на его аватарке
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Ответ Любезный Коссутий
недалекий, претензии по ФФП к сити, за сезоны 09-18
Так вина Сити уже доказана? Или ты сам провёл расследование и вынес приговор, мой юный друг? 😃
+4
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+1
Ответ Вжух и ты цз
а где МЮ?
в пути регинов
+1
0
+1
а где МЮ?
+1
0
+1
Порту богатейший клуб Европы 😄
+2
-1
+1
Короли ЛЧ зарабатывают больше всех, все логично
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Ответ Любезный Коссутий
недалекий, претензии по ФФП к сити, за сезоны 09-18
не может быть претензии по ффп до 2013 года. конкретно в апл правила ффп ввели только в 13-14 году. поэтому довольно непонятно что сейчас апл вообще расследует. какие годы. очевидно что в последние лет пять у сити вообще невозможно чтобы были нарушения. учитывая их достижения и заработок.
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Ответ Dimonty
рауль14 походу не читает статью, а только заголовок
он просто спешит, чтоб лайков нахватать из за этого наверное и не читает статью
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Ответ Dimonty
рауль14 походу не читает статью, а только заголовок
из за тебя пришлось читать статью
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Мощно так Порту отсыпали
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наш МЮ только потратился на разъезды
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Ответ Артур Мкртычян
не может быть претензии по ффп до 2013 года. конкретно в апл правила ффп ввели только в 13-14 году. поэтому довольно непонятно что сейчас апл вообще расследует. какие годы. очевидно что в последние лет пять у сити вообще невозможно чтобы были нарушения. учитывая их достижения и заработок.
АПЛ расследует 115 кейсов, которые покрывают период 09-18. даже если расследование по ФФП относится к сезонам 13-18, как ты пишешь, в любом случае непонятно, как нынешние доходы сити, о которых пишет сей недалекий персонаж, относятся к тому периоду.

это же он пишет:
"Но стоит только Сити кем-то поинтересоваться на трансферном рынке, тут же начнется нытье недалёких про ФФП"
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Ответ Гномович!
Барса и тут на 4 месте и в Ла Лиге, держит уровень.
Годовщину победы Месси на ЧМ как отмечать будешь?) опять слезами?)
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Ответ JohnnyMadsen
быть топ 4 всех времен это круто, быть топ 4 в чемпионате это позорище
Та мне впринципе плевать на барсу, я за жирону
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Ответ Sasha Simple
Комментарий скрыт
быть топ 4 всех времен это круто, быть топ 4 в чемпионате это позорище
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Ответ Гномович!
Барса и тут на 4 месте и в Ла Лиге, держит уровень.
Комментарий удален модератором
Ответ Razrubsis
Любому клубу за участие в лиге чемпионов дают 15,6 млн евро, даже при отсутствии побед?
Там от рейтинга клуба вроде зависит еще, но гарантированная выплата есть за попадание в ЛЧ да
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