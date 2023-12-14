Ротенберг о Кубке Первого канала: «Уровень не хуже, чем у финнов, чехов и шведов. Думаете, у Беларуси не будет мотивации? Там мотивация на уровне президента страны!»

Роман Ротенберг заявил о мотивации команды Беларуси на уровне президента.

Сборная «России 25» обыграла команду «Звезды и ВХЛ» (5:2) в матче Кубка Первого канала.

– Понятно, что когда сборная играла на Евротурах против чехов, шведов и финнов, то хоккей там был плотным. За счет чего складывается уровень, когда против вас играют игроки ВХЛ и несколько игроков КХЛ?

– У нас уровень не хуже, чем у финнов, чехов и шведов. Это показала сегодняшняя игра. Каждый хочет себя проявить.

Посмотрите, как здорово сыграл вратарь «Звезд» Егор Назаров. Он сыграл феноменально и просто в одиночку тащил команду два периода.

Другие игроки, которые получили такой шанс сыграть на таком уровне, ничем не хуже, чем любая сборная любой страны. Здесь нужно оценивать все объективно и честно.

Это международный уровень. Одно дело играть в клубе, а другое – за страну.

Вы думаете, у сборной Беларуси не будет мотивации в следующей игре? Там будет мотивация на уровне президента страны!

Мы все это прекрасно знаем. Это хорошо и правильно, потому что это совершенно другой уровень, – сказал главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг.