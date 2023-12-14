Ротенберг о Кубке Первого канала: «Уровень не хуже, чем у финнов, чехов и шведов. Думаете, у Беларуси не будет мотивации? Там мотивация на уровне президента страны!»
Роман Ротенберг заявил о мотивации команды Беларуси на уровне президента.
Сборная «России 25» обыграла команду «Звезды и ВХЛ» (5:2) в матче Кубка Первого канала.
– Понятно, что когда сборная играла на Евротурах против чехов, шведов и финнов, то хоккей там был плотным. За счет чего складывается уровень, когда против вас играют игроки ВХЛ и несколько игроков КХЛ?
– У нас уровень не хуже, чем у финнов, чехов и шведов. Это показала сегодняшняя игра. Каждый хочет себя проявить.
Посмотрите, как здорово сыграл вратарь «Звезд» Егор Назаров. Он сыграл феноменально и просто в одиночку тащил команду два периода.
Другие игроки, которые получили такой шанс сыграть на таком уровне, ничем не хуже, чем любая сборная любой страны. Здесь нужно оценивать все объективно и честно.
Это международный уровень. Одно дело играть в клубе, а другое – за страну.
Вы думаете, у сборной Беларуси не будет мотивации в следующей игре? Там будет мотивация на уровне президента страны!
Мы все это прекрасно знаем. Это хорошо и правильно, потому что это совершенно другой уровень, – сказал главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг.
Очень хочется увидеть матч этой сборной против любой из вышеперечисленных команд! Вот просто один матч... Да хотя бы один период, чтобы Роман наконец спустился с небес на землю