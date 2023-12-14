Ротенберг о Кубке Первого канала: «Уровень не хуже, чем у финнов, чехов и шведов. Думаете, у Беларуси не будет мотивации? Там мотивация на уровне президента страны!»

Теги Сборная Беларуси по хоккею Кубок Первого канала КХЛ ВХЛ Роман Ротенберг Егор Назаров Спорт-Экспресс сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг заявил о мотивации команды Беларуси на уровне президента.

Сборная «России 25» обыграла команду «Звезды и ВХЛ» (5:2) в матче Кубка Первого канала.

– Понятно, что когда сборная играла на Евротурах против чехов, шведов и финнов, то хоккей там был плотным. За счет чего складывается уровень, когда против вас играют игроки ВХЛ и несколько игроков КХЛ?

– У нас уровень не хуже, чем у финнов, чехов и шведов. Это показала сегодняшняя игра. Каждый хочет себя проявить.

Посмотрите, как здорово сыграл вратарь «Звезд» Егор Назаров. Он сыграл феноменально и просто в одиночку тащил команду два периода.

Другие игроки, которые получили такой шанс сыграть на таком уровне, ничем не хуже, чем любая сборная любой страны. Здесь нужно оценивать все объективно и честно.

Это международный уровень. Одно дело играть в клубе, а другое – за страну.

Вы думаете, у сборной Беларуси не будет мотивации в следующей игре? Там будет мотивация на уровне президента страны!

Мы все это прекрасно знаем. Это хорошо и правильно, потому что это совершенно другой уровень, – сказал главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг.

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29 комментариев
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Даже не знаю от кого сегодня тошнит больше: от Ротена или главного кхе-кхе хоккеиста
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В таком случае реализация бросков у белорусов будет в районе 3%
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Я Вам сейчас покажу, откуда на Беларусь готовить нападение.
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Ответ Ебздрогыч
Даже не знаю от кого сегодня тошнит больше: от Ротена или главного кхе-кхе хоккеиста
Оба проявили себя в полной красе((( похоже мы заслужили этих товарищей в хозяевах нашей страны((( позор каждый день(((
+11
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+11
Ответ Ебздрогыч
Даже не знаю от кого сегодня тошнит больше: от Ротена или главного кхе-кхе хоккеиста
От обоих тошнит. Кхе кхе просто мерзость
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Кто проживает на дне океана?
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Генератор беспрерывного бреда
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Ответ hitriy klop
Ро-ман Ротен-берг!
Финский паспорт, малыш без изьяна!
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Ответ Dmitriy Racheev
Кто проживает на дне океана?
Ро-ман Ротен-берг!
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Вот уровень понимания хоккея главным тренером. Япадсталом!
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Дак Луку и ставьте в ворота.А ты,будешь Лакроссы класть,как на улицах.По системе.
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Сегодня мне спортс не даст шансов на сон
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Ответ fbd
В таком случае реализация бросков у белорусов будет в районе 3%
главное, чтобы в послематчевой статистике написали как надо
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Ответ Ебздрогыч
Даже не знаю от кого сегодня тошнит больше: от Ротена или главного кхе-кхе хоккеиста
хахахахахахах хороший троллинг с кашлем
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"У нас уровень не хуже, чем у финнов, чехов и шведов. Это показала сегодняшняя игра."
Очень хочется увидеть матч этой сборной против любой из вышеперечисленных команд! Вот просто один матч... Да хотя бы один период, чтобы Роман наконец спустился с небес на землю
+2
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Абсолютно некорректно сравнивать уровень России 25 и шведов с финнами, верх непрофессионализма. Что значит - не хуже? Хоккей будущего в исполнении сборной России 25-29, против примитивного хоккея европейцев - им ещё долго расти до тренерского гения Романа.
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Лучше Высоцкого не скажешь: он над нами издевался. Сумасшедший. Что возьмëшь?
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самодур
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🤡🤡🤡
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У болельщиков, которые не пришли, мне кажется иное мнение про уровень!
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🤡🤡🤡
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🤣🤣🤣
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блин, а где система?)
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что он несет?
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Ответ Jovid Mirzoev
У него схожые симптомы с Мостовым
только Царь начеканить стопятьсот раз может.
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