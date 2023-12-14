Томас Бах о допуске россиян до Олимпиады-2024: «Спортсмены не могут быть наказаны за действия правительств»

Теги МОК Олимпийская сборная России Томас Бах Париж-2024 Политика Водные виды

Глава МОК поддержал допуск россиян и белорусов до Олимпиады-2024 в Париже.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что российские и белорусские спортсмены смогут выступать индивидуально и в нейтральном статусе.

«Отдельные спортсмены не могут быть наказаны за действия правительств.

В мире насчитывается 28 конфликтов, и все остальные спортсмены мирно соревнуются друг с другом», – заявил президент МОК Томас Бах.

Наших спортсменов допустили до Олимпиады – с кучей условий. Нельзя георгиевскую ленту, букву Z и награды дома после Игр

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48 комментариев
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28 конфликтов, но только наши индивидуально и с белой тряпкой, да? Голлум проклятый!!!
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Да, соревнуются. А у нас достойны "отдельные", по мнению МОК и Баха. Какие же лицемеры.
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Интересно , а у Белоруссии с кем конфликт ???
Израиль за месяц убил двадцать тысяч мирного населения Палестины , в том числе треть из этого количества - детей , его отстранили или ввели нейтральный статус ?
А странам НАТО за Ливию , Сирию , Ирак и Афганистан тоже запретили под своими флагами выступать ?
Цветущий сад и Джунгли , по словам Бореля , почувствуйте разницу , никакой сегрегации , видимо ☝🏾
+44
-3
+41
И все эти 28 участников конфликтов тоже лишены флага и должны отрекаться от своего государства?
Бах уже бесит своим лицемерием. Российские спортсмены не допущены. Допускают только предателей из числа российских спортсменов, готовых отказаться от флага, отречься от страны и армии.
+52
-13
+39
Спортсмены, как оказалось, могут быть наказаны даже за то, что выбрали не тот вид спорта - большой привет от игровиков :)))
+28
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+28
Зачем он это несёт? И так всем всё понятно...
+25
0
+25
Отдельные не могут, а командные, групповые - могут? Хватит свистеть.
+19
0
+19
Ответ Mihamoscow
Интересно , а у Белоруссии с кем конфликт ??? Израиль за месяц убил двадцать тысяч мирного населения Палестины , в том числе треть из этого количества - детей , его отстранили или ввели нейтральный статус ? А странам НАТО за Ливию , Сирию , Ирак и Афганистан тоже запретили под своими флагами выступать ? Цветущий сад и Джунгли , по словам Бореля , почувствуйте разницу , никакой сегрегации , видимо ☝🏾
Кстати да. Отстранение Белоруссии в текущей ситуации выглядит особенно нелепо.
+15
0
+15
Опять немецкий дед таблетки потерял
+17
-3
+14
Ахахахаххаа.
Ничего сейчас с бэнк оф америка капнет уведомление и другое запоет
+15
-3
+12
Ответ Adeen
Что за игровики?
Волейболисты, гандболисты, баскетболисты.
+10
0
+10
Просто позорит фамилию Баха. Тот хоть музыку классную писал.
+10
-1
+9
Почему Бах или Байден на своих постах? Потомучто устраивают тех, кто имеет реальную власть. Сами по себе они просто болванчики, которые часто выдают в эфир полную чушь.
+7
0
+7
Нет у него раздвоение личности , четко следует « линии партии». А болтовня - игра на публику , не более . Говорит одно , а делает другое .
+8
-1
+7
У него раздвоение личности что-ли
+6
0
+6
Что не говори, а в история, господин Бах, тебя запомнит звёздно-полосатой проституткой.
+6
0
+6
Бах сам насчитал количество конфликтов,но спортсменам других стран сейчас разве ставят такие же условия?Спортсмены ни с кем не воюют и не должно быть двойных стандартов.
+4
0
+4
Да ладно? И что, прям на тех же условиях, что и спортсмены представляющие страны, участвующие в остальных 27 конфликтах?
+4
0
+4
А почему зимние спортсмены наказаны и не могут ни при каких обстоятельствах выступать?
А почему федерация ФК не отстранена, но не существует условий, при которых фигуристы могли бы выступать. А федерация бадминтона отстранена, но спортсмены из этого вида могут выступать под нейтральным флагом?
А, Бах биполярный?! Где ответы на эти вопросы!?
+5
-1
+4
Могут. Немцев отстраняли после второй мировой.
+6
-3
+3
Он говорит для истории ФК. Его слова записывают и печатают. А дела — явление временное.Они потом придумают, как это всё покрасивее опИсать.
+2
0
+2
У Баха стулья расшатаны...дайте ему пятый...
+3
-1
+2
Согласна с комментарием написанным ниже.
А странам НАТО за Ливию , Сирию , Ирак и Афганистан тоже запретили под своими флагами выступать ? Или Израиль сейчас? Их отстранили или они выступают с нейтральным статусом и с белой салфеткой (мягко сказано) ?
+2
0
+2
Ключевое слово "отдельные". Отдельные от чего??? Не поддерживаю СВО, но Бах редкостная...... Подставьте любое слово, которое вам по душе.
+3
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+2
99,9% этих спортсменов существуют только благодаря деянию правительства, пожалуй, лишь 0,1% полностью зарабатывают себе на жизнь.
+2
0
+2
Балабол продажный!!!
+4
-2
+2
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
"индивидуально и в нейтральном статусе" - это значит без флага и гимна? Опять как "олимпийские атлеты из России" или даже слово Россия не должно звучать?
+2
-1
+1
Ответ Defender64
А почему зимние спортсмены наказаны и не могут ни при каких обстоятельствах выступать? А почему федерация ФК не отстранена, но не существует условий, при которых фигуристы могли бы выступать. А федерация бадминтона отстранена, но спортсмены из этого вида могут выступать под нейтральным флагом? А, Бах биполярный?! Где ответы на эти вопросы!?
Это даже не вопросы о том, почему только спортсмены одной национальности страдают, и не вопросы о том, почему Бах врёт до синей Луны, говоря, что не наказаны.
+2
-1
+1
Да ладно?:))))))
+2
-1
+1
Разбудите его уже кто-нибудь!!!
+2
-1
+1
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