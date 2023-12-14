Томас Бах о допуске россиян до Олимпиады-2024: «Спортсмены не могут быть наказаны за действия правительств»
Глава МОК поддержал допуск россиян и белорусов до Олимпиады-2024 в Париже.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что российские и белорусские спортсмены смогут выступать индивидуально и в нейтральном статусе.
«Отдельные спортсмены не могут быть наказаны за действия правительств.
В мире насчитывается 28 конфликтов, и все остальные спортсмены мирно соревнуются друг с другом», – заявил президент МОК Томас Бах.
Наших спортсменов допустили до Олимпиады – с кучей условий. Нельзя георгиевскую ленту, букву Z и награды дома после Игр
Израиль за месяц убил двадцать тысяч мирного населения Палестины , в том числе треть из этого количества - детей , его отстранили или ввели нейтральный статус ?
А странам НАТО за Ливию , Сирию , Ирак и Афганистан тоже запретили под своими флагами выступать ?
Цветущий сад и Джунгли , по словам Бореля , почувствуйте разницу , никакой сегрегации , видимо ☝🏾
Бах уже бесит своим лицемерием. Российские спортсмены не допущены. Допускают только предателей из числа российских спортсменов, готовых отказаться от флага, отречься от страны и армии.
Ничего сейчас с бэнк оф америка капнет уведомление и другое запоет
А почему федерация ФК не отстранена, но не существует условий, при которых фигуристы могли бы выступать. А федерация бадминтона отстранена, но спортсмены из этого вида могут выступать под нейтральным флагом?
А, Бах биполярный?! Где ответы на эти вопросы!?
А странам НАТО за Ливию , Сирию , Ирак и Афганистан тоже запретили под своими флагами выступать ? Или Израиль сейчас? Их отстранили или они выступают с нейтральным статусом и с белой салфеткой (мягко сказано) ?