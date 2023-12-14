Томас Бах о допуске россиян до Олимпиады-2024: «Спортсмены не могут быть наказаны за действия правительств»

Глава МОК поддержал допуск россиян и белорусов до Олимпиады-2024 в Париже.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что российские и белорусские спортсмены смогут выступать индивидуально и в нейтральном статусе.

«Отдельные спортсмены не могут быть наказаны за действия правительств.

В мире насчитывается 28 конфликтов, и все остальные спортсмены мирно соревнуются друг с другом», – заявил президент МОК Томас Бах.

Наших спортсменов допустили до Олимпиады – с кучей условий. Нельзя георгиевскую ленту, букву Z и награды дома после Игр