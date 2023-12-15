Стэмкос сделал 1-й покер в карьере в НХЛ, забросив 4 шайбы в матче с «Эдмонтоном»

Стивен Стэмкос впервые в карьере в НХЛ сделал покер.

Капитан « » забросил 4 шайбы в матче регулярного чемпионата с « » (7:4) и был признан второй звездой.

Матч с 3+ шайбами стал для 33-летнего канадца 12-м за карьеру. Ранее он сделал 11 хет-триков.

В текущем сезоне в его активе стало 30 (14+16) очков в 28 играх.