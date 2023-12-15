Стэмкос сделал 1-й покер в карьере в НХЛ, забросив 4 шайбы в матче с «Эдмонтоном»
Стивен Стэмкос впервые в карьере в НХЛ сделал покер.
Капитан «Тампы» забросил 4 шайбы в матче регулярного чемпионата с «Эдмонтоном» (7:4) и был признан второй звездой.
Матч с 3+ шайбами стал для 33-летнего канадца 12-м за карьеру. Ранее он сделал 11 хет-триков.
В текущем сезоне в его активе стало 30 (14+16) очков в 28 играх.
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