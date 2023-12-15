Стэмкос сделал 1-й покер в карьере в НХЛ, забросив 4 шайбы в матче с «Эдмонтоном»

Теги Тампа-Бэй Эдмонтон НХЛ Стивен Стэмкос Хоккей

Стивен Стэмкос впервые в карьере в НХЛ сделал покер.

Капитан «Тампы» забросил 4 шайбы в матче регулярного чемпионата с «Эдмонтоном» (7:4) и был признан второй звездой. 

Матч с 3+ шайбами стал для 33-летнего канадца 12-м за карьеру. Ранее он сделал 11 хет-триков. 

В текущем сезоне в его активе стало 30 (14+16) очков в 28 играх. 

10 комментариев
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теперь не полупокер, а полноценный!
Странно, что только сейчас первый сделал, при 500+ голов
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Кэпа с личным рекордом
Вася тащер
Никита первый 50 очков выбил в сезоне
Тампу с валидольной победой
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Поздравляю,никогда бы не подумал,что у Стивена нет покеров,теперь вперед,к новым достижениям!
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Стэмкос великий снайпер . Второй среди действующих ..Мэтьюс наверно все такий третий .
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Прорвало. За всё, что до этого не забил. Сегодня ещё и 200 шайба в РР. Первый у молний
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Стэмкос забьёт 35 голов и наберёт 85-90 очков в этом сезоне. Вряд-ли он согласится меньше чем на 8-9 млн. Что Тампа предложит своему капитану?
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забил 1,3,5,7 голы команды) в рулетке ставить на нечет надо ему)
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Ответ melmi
Кэпа с личным рекордом Вася тащер Никита первый 50 очков выбил в сезоне Тампу с валидольной победой
Валидольная Торонто-Коламбус
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Ответ Непристойное предложение
если бы не травмы, он бы забил больше овцы и в перспективе побил рекорд грецки
Если бы у бабушки был х... Она была бы дедушкой
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