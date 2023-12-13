Лыжи. Кубок России. Большунов, Ардашев, Терентьев, Коростелев, Якимушкин, Мальцев пробегут классический спринт

Теги результаты лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) спринт Алексей Виценко Кубок России Артем Мальцев Алексей Червоткин Андрей Мельниченко Денис Спицов Иван Якимушкин Александр Большунов Андрей Собакарев Сергей Ардашев Александр Терентьев Илья Порошкин Андрей Краснов Денис Филимонов Антон Тимашов Иван Горбунов Савелий Коростелев Александр Бакуров Лыжи

14 декабря Кирово-Чепецке на этапе Кубка России по лыжным гонкам пройдет мужской спринт.

Кубок России по лыжным гонкам-2023/24

Кирово-Чепецк

3-й этап

Мужчины

Спринт, классический стиль

Начало квалификации – 11.00 по московскому времени, начало финалов – 13.00 по московскому времени. Прямая трансляция – здесь. 

Старт-лист 

1. Денис Спицов

2. Андрей Краснов

3. Алексей Виценко

6. Александр Большунов

7. Александр Бакуров

9. Сергей Ардашев

10. Денис Филимонов

11. Антон Тимашов

12. Иван Якимушкин 

14. Андрей Собакарев

16. Иван Горбунов

20. Алексей Червоткин 

24. Савелий Коростелев

26. Александр Терентьев 

28. Андрей Мельниченко 

30. Артем Мальцев

32. Илья Порошкин 

Полный старт-лист – здесь.  

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