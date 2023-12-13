Лыжи. Кубок России. Большунов, Ардашев, Терентьев, Коростелев, Якимушкин, Мальцев пробегут классический спринт

14 декабря Кирово-Чепецке на этапе Кубка России по лыжным гонкам пройдет мужской спринт.

по лыжным гонкам-2023/24

Кирово-Чепецк

3-й этап

Мужчины

Спринт, классический стиль

Начало квалификации – 11.00 по московскому времени, начало финалов – 13.00 по московскому времени. Прямая трансляция – здесь.

Старт-лист

1.

2.

3. Алексей Виценко

6.

7. Александр Бакуров

9.

10. Денис Филимонов

11.

12.

14.

16.

20.

24.

26.

28.

30.

32.

Полный старт-лист – здесь.