Лыжи. Кубок России. Большунов, Ардашев, Терентьев, Коростелев, Якимушкин, Мальцев пробегут классический спринт
14 декабря Кирово-Чепецке на этапе Кубка России по лыжным гонкам пройдет мужской спринт.
Кубок России по лыжным гонкам-2023/24
Кирово-Чепецк
3-й этап
Мужчины
Спринт, классический стиль
Начало квалификации – 11.00 по московскому времени, начало финалов – 13.00 по московскому времени. Прямая трансляция – здесь.
Старт-лист
1. Денис Спицов
3. Алексей Виценко
7. Александр Бакуров
10. Денис Филимонов
11. Антон Тимашов
12. Иван Якимушкин
14. Андрей Собакарев
16. Иван Горбунов
30. Артем Мальцев
32. Илья Порошкин
Полный старт-лист – здесь.