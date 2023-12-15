Овечкин остался без голов в 11 матчах подряд. У него 4 броска, 1 хит и «минус 1» за 22:10 с «Флайерс» при 4:31 в большинстве

Александр Овечкин остался без голов в 11 матчах подряд.

Капитан « » не отметился результативными действиями в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (3:4 Б).

В активе 38-летнего россиянина 16 (5+11) очков в 26 матчах в текущем сезоне.

Сегодня Овечкин (22:10, 4:31 – в большинстве, «минус 1») нанес 4 броска в створ и еще 3 мимо. Также на его счету 1 силовой прием.

С 827 шайбами в рамках регулярок нападающий по-прежнему занимает 2-е место среди лучших снайперов в истории , уступая только Уэйну Гретцки (894).