Овечкин остался без голов в 11 матчах подряд. У него 4 броска, 1 хит и «минус 1» за 22:10 с «Флайерс» при 4:31 в большинстве

Теги Филадельфия Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Александр Овечкин остался без голов в 11 матчах подряд.

Капитан «Вашингтона» не отметился результативными действиями в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (3:4 Б).

В активе 38-летнего россиянина 16 (5+11) очков в 26 матчах в текущем сезоне. 

Сегодня Овечкин (22:10, 4:31 – в большинстве, «минус 1») нанес 4 броска в створ и еще 3 мимо. Также на его счету 1 силовой прием. 

С 827 шайбами в рамках регулярок нападающий по-прежнему занимает 2-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ, уступая только Уэйну Гретцки (894).

23 комментария
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Санька показал, что тот спад действительно был связан с началом сезона. А теперь - его прорвало и рекорд таки установлен!💪🏻
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- Овечкин уже 26 дней не может вызвать Духа. Это на два дня больше, чем в сезоне 2009-10 и на три дня больше, чем в сезоне 2007-08. Абсолютный рекорд для 38-летних хоккеистов.
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Во всей этой ситуации удивляет только то, что Вашингтон при полностью развалившемся топ-6 атаки умудряется пердеть где-то в районе зоны плей-офф.
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Променял вызов Духа на Пиковую Бузову
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Назло рекордам
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Это не тот рекорд на который все рассчитывали)
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Тут в комментах дельная мысль была сократить ему время на льду чтоб посвежее был. Но минуты всё увеличиваются и увеличиваются, а Санёчек всё грузнее и грузнее…
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А не замахнуться ли теперь на второй десяток? Мы знаем, что Саня может😎
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Ну вот и рекорд. Такими темпами скоро падёт рекорд Ничушкина....
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Ответ Maxim Shumov
А не замахнуться ли теперь на второй десяток? Мы знаем, что Саня может😎
он замахнулся на рекорд Ничушкина
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Ответ СержМиранэн
Неудачники-комментаторв упиваются спадом великого хоккеиста. Вам, лузеры, на заметку: он все равно будущий член Зала Славы хоккея и как минимум второй снайпер в истории. Вы столько + не наберёте, сколько он уже забил
А главное, он навсегда останется в истории, как истинный путентимовец! 🤡
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Ну вот и рекорд
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Ответ "Рот-Вайсс"
И ты кончил от радости на подушку.
Только если на твою
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Ответ 23kid
он замахнулся на рекорд Ничушкина
Хм. Нич после этого круто в гору пошёл. Пример Нича - самый положительный.
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Ответ "Рот-Вайсс"
К твоей жене Йолло Пукки пришёл.
ты промазал мимо ворот, как Булкой, у меня нет жены, я гей)))
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