Департамент труда и соцзащиты Москвы потратит 24 млн рублей на 9+ тысяч билетов на шоу Навки «Вечера на хуторе»
Департамент труда и соцзащиты Москвы потратит 24 млн рублей на билеты на шоу Навки.
Сведения о контракте опубликованы на сайте Единой информационной системы (ЕИС) в сфере закупок. Заказчиком выступает Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы.
Предмет контракта – «оказание услуг по организации посещения ледового шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе». Планируется приобрести более 9 тысяч билетов на сумму 24 млн рублей.
Шоу будет проходить с 22 декабря по 7 января в «Мегаспорте».
Впрочем стыд, совесть, адекватность это не про них. И как после такого любить фигурное катание!? Оххх...((
кто-нибудь скажите мне, зачем и кому это нужно?
Даже цыгане на вокзале и то порой прилагают больше усилий чтобы скрыть обман и мошенничество, когда кому-то предсказывают судьбу или пытаются что-то продать)
Конечно,если жителям интересно это шоу
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Это ведь прикол, да?😀
Для последующей перепродажи?