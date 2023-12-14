Департамент труда и соцзащиты Москвы потратит 24 млн рублей на 9+ тысяч билетов на шоу Навки «Вечера на хуторе»

Теги Татьяна Навка деньги ледовые шоу Фигурное катание

Департамент труда и соцзащиты Москвы потратит 24 млн рублей на билеты на шоу Навки.

Сведения о контракте опубликованы на сайте Единой информационной системы (ЕИС) в сфере закупок. Заказчиком выступает Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы.

Предмет контракта – «оказание услуг по организации посещения ледового шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе». Планируется приобрести более 9 тысяч билетов на сумму 24 млн рублей.

Шоу будет проходить с 22 декабря по 7 января в «Мегаспорте».

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53 комментария
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Задал бы в очередной раз вопрос, но он вновь станет риторическим - как получая из бюджета страны (=нашего кармана) деньги на производство шоу, они ещё умудряются получать выручку за счёт...бюджета (=нашего кармана).
Впрочем стыд, совесть, адекватность это не про них. И как после такого любить фигурное катание!? Оххх...((
+41
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+41
одной рукой само шоу профинансировали, а другой ещё и билеты на него выкупили?

кто-нибудь скажите мне, зачем и кому это нужно?
+33
-1
+32
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
У соцзащиты нет денег, чтоб старым пенсионерам помогать, а на Навку пожалуйста.
+23
-3
+20
Не поймите меня не правильно, но я иногда реально ВОСХИЩАЮСЬ насколько открыто порой пилят гос.бабло. Просто ваще даже не парятся насчёт более скрытых схем)

Даже цыгане на вокзале и то порой прилагают больше усилий чтобы скрыть обман и мошенничество, когда кому-то предсказывают судьбу или пытаются что-то продать)
+17
-1
+16
Все как обычно! Бюджет на здравоохранение, образование, социалку и науку снижается, но на силовиков и бесполезные шоу Навки деньги найдут всегда!
+19
-10
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Навка это просто…. сначала грант получает на это шоу, потом реализует гос.организациям) и не надо даже париться о продаже билетов) нашла свою золотую жилу
+10
-1
+9
Ответ Ебздрогыч
Все как обычно! Бюджет на здравоохранение, образование, социалку и науку снижается, но на силовиков и бесполезные шоу Навки деньги найдут всегда!
сначала гранд на постановку этого шоу из бюджета, а потом ещё и билеты на него за счёт бюджета - двойной профит жене Усοв👏👏👏
+9
0
+9
А население города Москва разве не может себе позволить купить эти билеты за свой счет? 🤔
Конечно,если жителям интересно это шоу
+8
0
+8
Ответ Ебздрогыч
Все как обычно! Бюджет на здравоохранение, образование, социалку и науку снижается, но на силовиков и бесполезные шоу Навки деньги найдут всегда!
Более того, выделенный бюджет на социалку и направляется на шоу Навки)
+9
-2
+7
Ответ Сергей Галынский
А население города Москва разве не может себе позволить купить эти билеты за свой счет? 🤔 Конечно,если жителям интересно это шоу
"Конечно, если жителям интересно это шоу" - вот это ключевая фраза.
+6
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"Предмет контракта – «оказание услуг по организации посещения ледового шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе». "
______________
Это ведь прикол, да?😀
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Средняя цена 2.600. Папа, мама и я - почти 8000. За этот фуфломицин и правда многие готовы так платить?
+7
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Китайские фаны не смогли приехать, пришлось аншлаги своими силами обеспечивать?
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Просто отдайте... на какие нибудь социальные нужды эти деньги. Пользы в разы больше
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А люди по собственному желанию билеты на шоу Навки вообще не покупают? Странно, там же столько олимпийских шампиньонов.
+7
-2
+5
Коррупция в чистом виде.
+9
-5
+4
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Что-то они так стараются ради навкиных шоу.? Уже писали, что одна из центральных управ выделила Миллион руб для закупки билетов на шоу Навки. Для сведения Упров в Москве 150.
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у олигархов пескова и навки нет возможности организовать это шоу за свой счет? пара часов с рук пургоносца решили бы вопрос. ах, да, госкарман же для них бездонный, можно сколько угодно туда руку сунуть
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Просто дно.
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Началось.... ненавижу этот пилеж. Какого бы шоу это не касалось. Тьфу.
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Потратили бы эти деньги на простых смертных..Пид....асты
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Кумовской капитализм в действии под вывеской "социальной помощи" (раздача б/п или льготных билетов за счет бюджета города, т.е. налогов граждан).
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И ещё кто-то получит свою долю за услуги по приобретению билетов. Много звеньев в этой цепочке)
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А что насчет Шахерезады в Питере? сколько в этом году на аншлаги богини потратила администрация?
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-4
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Логичнее было бы показывать его в Полтавской области. Но видимо не срослось...
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-1
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Администрация закупает билеты из бюджета, а Навка потом в запрещенке кричит, что у неё sold out;)))
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Ответ разноцветный логотип
одной рукой само шоу профинансировали, а другой ещё и билеты на него выкупили? кто-нибудь скажите мне, зачем и кому это нужно?
Это нужно Навке, она так зарабатывает.
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Как-то уже не смешно.
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"Планируется приобрести более 9 тысяч билетов"

Для последующей перепродажи?
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Ответ Железная Леди
У соцзащиты нет денег, чтоб старым пенсионерам помогать, а на Навку пожалуйста.
Не совсем так,9 000 билетов раздадут пенсионерам,приближенным к минсоцзащите и минтруду.
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