Департамент труда и соцзащиты Москвы потратит 24 млн рублей на 9+ тысяч билетов на шоу Навки «Вечера на хуторе»

Департамент труда и соцзащиты Москвы потратит 24 млн рублей на билеты на шоу Навки.

Сведения о контракте опубликованы на сайте Единой информационной системы (ЕИС) в сфере закупок. Заказчиком выступает Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы.

Предмет контракта – «оказание услуг по организации посещения ледового шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе». Планируется приобрести более 9 тысяч билетов на сумму 24 млн рублей.

Шоу будет проходить с 22 декабря по 7 января в «Мегаспорте».