Кучеров первым набрал 50 очков в сезоне НХЛ. У него 20+30 в 30 играх после 1+2 с «Ойлерс»

Теги Тампа-Бэй Эдмонтон НХЛ Никита Кучеров Хоккей

Никита Кучеров первым в сезоне НХЛ набрал 50 очков.

Форвард «Тампы» забросил шайбу и сделал 2 результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтоном» (7:4). 

В активе россиянина стало 50 (20+30) очков в 30 играх. Он по-прежнему лидирует в гонке бомбардиров. 

Сегодня Кучеров (21:51, 1:37 – в большинстве, «+1») отметился 3 бросками в створ и 1 блоком. Статистика потерь и перехватов – 3:3. 

44 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Куч хорош, дай бог без травм обойтись и пофеерит в ПО
+36
0
+36
по очкам догнал Буре по 779
следующий Яшин 781
+31
-1
+30
Ответ Альфа Консалтинг
Куч хорош, дай бог без травм обойтись и пофеерит в ПО
сначала было бы неплохо попасть в плец офф)
+23
-1
+22
Макдевиду валерьянки накапайте в раздевалке)
+28
-11
+17
До графика 150 очков за сезон пока не дотягивает.
Надо прибавлять)
+15
0
+15
Ответ Альберт Кот
Макдевиду валерьянки накапайте в раздевалке)
Он спокоен, ещё 5 матчей в запасе.
+20
-6
+14
20+30 как красиво смотрится!
+13
-2
+11
ну, по 50 за 50!
+11
-1
+10
Такой проход, просто топ
+9
-1
+8
Ответ Дима Миронов
по очкам догнал Буре по 779 следующий Яшин 781
Оба заметно недобрали. Один из-за травм, второй из-за более щедрого предложения от Локо)
+8
-1
+7
Ответ АРХАТ
Оба заметно недобрали. Один из-за травм, второй из-за более щедрого предложения от Локо)
Яшин ещё и бастовал один сезон, и из-за локаута пропускал
+6
0
+6
Ответ Альберт Кот
Панара и Пастерняк его в тройку не пустят
Только он уже выше них🤣
+6
0
+6
Никитос - зверюга
+4
-1
+3
Кучеров гений!
+5
-2
+3
Ответ Фокс&#8796;
Лучший игрок мира последних 5 лет как никак..
Макдэвид)
+5
-2
+3
Ответ Denisque78
МакДэвид конечно хорош, игрок который будет в зале славы, а мб и побьёт кучу рекордов Грецкого. Но разница между ним и Кучеровым есть принципиальная. Макди с юниорских лет рассматривался как некстван, номер один драфта и сходу обреченный на то чтоб быть лидером. Сразу место в первом звене и тд. А Никита - 58й номер драфта, его в России то не все знали. пробиваться пришлось через фарм. Потом звено тройняшек (не первое далеко), которое благодаря Никите стало грозной силой, потом уже только его стали воспринимать как лидера. И пошла стата по 100+ очков и дослужился до статуса лучшего (одного из) игрока мира и хорошего контракта. Также напомню что Куч ещё и контракт не стремился хапнуть сразу крутой. помнится мостик подписывал, чтоб команда могла за кубки бороться.
это кто его в России не "все знали"? Бабушка у подъезда может и не в курсе была, но все, кто следит за хоккеем видели, кто в юниорах подрастает.
+3
0
+3
Ответ Dino
Ещё и левую передачу в какой раз пририсовали ролевику.Ну Стэмкос тащит этот брусок что тут скажешь.
Ахахахах🤣
+2
0
+2
Ответ Ivan Juniorovich
что он показал, 20 бросков за 3 периода)))
А при чём тут броски всей команды? И на хрена бросать больше, если с лихвой хватает и 20?)
Другое дело, что я не разделяю этих понтливых заявлений про главного в НХЛ. Оба молодчики.
+2
0
+2
Ответ Альберт Кот
Завтра будет ниже) у Панарина Анахайм ).У Макдевида 6 выездов подряд дальше .
Судя по тому какие Бобровский подарки делает, послезавтра канадец опять выше будет))
+1
0
+1
Ответ paha
Показательно бегунка вынес
МакДэвид конечно хорош, игрок который будет в зале славы, а мб и побьёт кучу рекордов Грецкого. Но разница между ним и Кучеровым есть принципиальная. Макди с юниорских лет рассматривался как некстван, номер один драфта и сходу обреченный на то чтоб быть лидером. Сразу место в первом звене и тд.
А Никита - 58й номер драфта, его в России то не все знали. пробиваться пришлось через фарм. Потом звено тройняшек (не первое далеко), которое благодаря Никите стало грозной силой, потом уже только его стали воспринимать как лидера. И пошла стата по 100+ очков и дослужился до статуса лучшего (одного из) игрока мира и хорошего контракта.
Также напомню что Куч ещё и контракт не стремился хапнуть сразу крутой. помнится мостик подписывал, чтоб команда могла за кубки бороться.
+4
-3
+1
Кучеров - Хозяин НХЛ
0
0
0
Даёшь какой-нибудь рекорд по итогам сезона, хотя бы личный
0
0
0
Ответ Ivan Juniorovich
что он показал, 20 бросков за 3 периода)))
ага, ещё итоговая победа 7:4 , 1+2 личные...Тампа не первый раз в этом сезоне мало бросает, но при это забивает много.
0
0
0
Ответ Дима Миронов
сначала было бы неплохо попасть в плец офф)
Да куда они денутся) сейчас начнут падение: Айлы, Фила, Детройт.
+3
-3
0
Куч могуч! В одной атаке с ходу обыграл защитника, пробросив ему шайбу между ног, объехал его и протолкнул шайбу в ворота между ног вратаря! Красота, быстрота, наглость и сила в одном проезде!
0
0
0
Показал Маку кто сейчас главый в НХЛ)
0
0
0
Ответ СЮ-МЮ И ТАМПА-ЧЕМПИОН
20+30 как красиво смотрится!
главное, не задержваться на этих красивых числах долго))
0
0
0
И Сиси не помог
0
0
0
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ paha
Показательно бегунка вынес
Пахаг,доставай рубанок.Скоро арт Росс никитушонку справить надо будет из горбыля))))
0
0
0
Ответ йозе марино
ага, ещё итоговая победа 7:4 , 1+2 личные...Тампа не первый раз в этом сезоне мало бросает, но при это забивает много.
Каролина не даст соврать)
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий