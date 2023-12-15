Кучеров первым набрал 50 очков в сезоне НХЛ. У него 20+30 в 30 играх после 1+2 с «Ойлерс»
Никита Кучеров первым в сезоне НХЛ набрал 50 очков.
Форвард «Тампы» забросил шайбу и сделал 2 результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтоном» (7:4).
В активе россиянина стало 50 (20+30) очков в 30 играх. Он по-прежнему лидирует в гонке бомбардиров.
Сегодня Кучеров (21:51, 1:37 – в большинстве, «+1») отметился 3 бросками в створ и 1 блоком. Статистика потерь и перехватов – 3:3.
следующий Яшин 781
Надо прибавлять)
Другое дело, что я не разделяю этих понтливых заявлений про главного в НХЛ. Оба молодчики.
А Никита - 58й номер драфта, его в России то не все знали. пробиваться пришлось через фарм. Потом звено тройняшек (не первое далеко), которое благодаря Никите стало грозной силой, потом уже только его стали воспринимать как лидера. И пошла стата по 100+ очков и дослужился до статуса лучшего (одного из) игрока мира и хорошего контракта.
Также напомню что Куч ещё и контракт не стремился хапнуть сразу крутой. помнится мостик подписывал, чтоб команда могла за кубки бороться.