Кучеров первым набрал 50 очков в сезоне НХЛ. У него 20+30 в 30 играх после 1+2 с «Ойлерс»

Никита Кучеров первым в сезоне НХЛ набрал 50 очков.

Форвард « » забросил шайбу и сделал 2 результативные передачи в матче регулярного чемпионата с « » (7:4).

В активе россиянина стало 50 (20+30) очков в 30 играх. Он по-прежнему лидирует в гонке бомбардиров.

Сегодня Кучеров (21:51, 1:37 – в большинстве, «+1») отметился 3 бросками в створ и 1 блоком. Статистика потерь и перехватов – 3:3.