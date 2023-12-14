Рекордные 888 млн долларов на услуги агентов потрачены в 2023 году – на 42,5% больше, чем в 2022-м. Лидируют клубы Англии, на 2-м месте – Саудовская Аравия

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ФИФА зафиксировала рекордные траты клубов на услуги агентов в 2023 году.

Согласно отчету ФИФА, в 2023 году общая сумма расходов футбольных клубов на услуги агентов составила рекордные 888,1 млн долларов – на 42,5% больше по сравнению с прошлым годом. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2019 году – 654,7 млн долларов.

Более 86% этой суммы приходится на клубы Европы. Лидируют по расходам на агентские услуги в этом году клубы Англии – более 280 млн долларов. Второе место заняла Саудовская Аравия – 86 млн долларов.

Также отмечается, что расходы на услуги агентов в женском футболе впервые превысили 1 млн долларов.

За 2023 год ФИФА получила почти 20 тысяч заявок на получение агентской лицензии. Экзамен на получение лицензии сдавали 9 207 человек, 32,6% из них прошли его успешно.

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9 комментариев
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Ну конкретно для игроков агенты - это хорошо, ибо позволяют выбить максимально хорошие условия контракта. Без них клубы "обували" бы игроков по полной программе (особенно молодых)
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Футболистами торговать выгоднее чем кокаином, а главное легально и многоразово. Одни и те же 80 кг футболиста можно продавать хоть каждый год.
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Всё верно: футбол - это про деньги. Название самой популярного футбольного СМИ должно быть "Баблогол".
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Ответ ЛыСъ
Футболистами торговать выгоднее чем кокаином, а главное легально и многоразово. Одни и те же 80 кг футболиста можно продавать хоть каждый год.
Это выгодно, конечно, но не настолько🤧
+1
0
+1
Ответ Montenegro Serbian
Ну конкретно для игроков агенты - это хорошо, ибо позволяют выбить максимально хорошие условия контракта. Без них клубы "обували" бы игроков по полной программе (особенно молодых)
Это смотря какие агенты. По пальцам можно наверно перессчитать агентов которые больше думают о своем клиенте, а не как набить свой карман, при этом не важно куда переходит футболист, хоть в Африку, главное комиссионные
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0
Ответ DanielCarvalho
Это смотря какие агенты. По пальцам можно наверно перессчитать агентов которые больше думают о своем клиенте, а не как набить свой карман, при этом не важно куда переходит футболист, хоть в Африку, главное комиссионные
ну как бы в Африке столько не платят, что бы карманы какие то набить. Практически все дорогие трансферы в Европе. И агенты выбивая контракт клиенту зарабатывают и себе процент.
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-2
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Ответ DanielCarvalho
Это смотря какие агенты. По пальцам можно наверно перессчитать агентов которые больше думают о своем клиенте, а не как набить свой карман, при этом не важно куда переходит футболист, хоть в Африку, главное комиссионные
В большинстве случаев это ВЗАИМОВЫГОДНОЕ движение в связке игрок-агент, т.к агенты обычно получают проценты от сделки и чем лучше условия для клиента, тем жирнее они получают свой кусок. Поэтому о клиентах им приходится думать не из любви к ним, а из личного интереса.
Лично я практически не встречал новостей о жалобах на своих агентов от более-менее известных игроков. Значит большинство точно всё устраивает.
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Ответ Стахович
Почему во времена СВО мы платим этим проходимцам?
Я им и до СВО не платил. И вам советую поступать так же...
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