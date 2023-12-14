Аршавин о воспитанниках «Зенита»: «Такой игрок, как я, может, рождается раз в 50 лет в России»

Теги Зенит Андрей Аршавин премьер-лига Россия Футбол

Андрей Аршавин высказался о развитии воспитанников «Зенита».

– Есть ли мечта воспитать нового Аршавина?

– Аршавин должен родиться. Ему должны не мешать.

Как бы мы тренировки тут ни придумывали, ни делали спецотдел по индивидуальной подготовке, ходили, лелеяли их и так далее – я, честно, прихожу к выводу: кто должен выплыть, он выплывет рано или поздно, а кто не должен – ты его хоть превозноси, он подержится искусственно, а потом все равно упадет.

Много факторов должно срастись, чтобы получилось так. Может, Аршавин в этих стенах не должен вырасти – вырастет где-то в другом месте.

Но такой игрок, как я – это нескромно говорить, – он не рождается каждые 10-20 лет, может, 50 лет. В России, – сказал Аршавин, занимающий пост заместителя генерального директора «Зенита» по спортивному развитию.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

66 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мамин скромняга, папин симпатяга
+56
-4
+52
Скромность - скромностью, но в общем-то уже 20 лет прошло, и то, что в России не появилось игрока сопоставимого уровня - уже состоявшийся факт.
+42
-2
+40
6 место на ЗМ это подверждает
+41
-7
+34
Ответ Ярослав Ройс
6 место на ЗМ это подверждает
Мне кажется это не все понимают, НАСКОЛЬКО это крутое достижение.
ниже Аршавина: Вилья, Кака, Ибрагимович, Джеррард, Руни, Агуэро, Лэмпард.
А выше: Криш который выиграл ЛЧ и и АПЛ с МЮ
Месси который уже начинает всех разрывать
Торрес, Кассильяс и Хави выигравшие ЧЕ в том году.
и следом идёт наш Аршавин.
Представить это в 2023 году что то из области фантастики или бреда сумашедшего
+9
0
+9
Рождаются каждый день, до такого уровня доводят раз в 50 лет! Уж очень много должно совпасть по мимо тренера на всех уровнях и конкурентной среды, ещё и закулисные дела, которые от футболиста не зависят..
+10
-1
+9
*Тюлений смех в зале* 🦭
+17
-9
+8
Наследник Царя?!
+9
-2
+7
Стареет кумир , лесть полюбил , о себе в 3 лице говорить стал
+13
-6
+7
Ответ donatodonatore
Возомнил о себе просто абзац. Я понимаю десять, двадцать взял бы. Но 50 ? Там такие люди были, что Аршавину и не снилось.
И кто там был, кто Аршавину и не снилось?
+7
-1
+6
"Аршавин должен родиться. Ему должны не мешать".
Вот и стало понятно, для чего все эти законодательные инициативы, связанные с ограничением абортов.
+6
-1
+5
Самый скромный игрок после Месси
+8
-4
+4
Перспективная ветка, зайду попозже, почитаю)
+5
-2
+3
Ну, Аршавин имеет право такое говорить. В современной России за все 32 года её существования даже близко не было ни одного игрока, который по таланту и мастерству в совокупности мог бы сравниться с Аршавиным.
+5
-2
+3
сказал, конечно, как гурбангылы, но доля правды есть в его словах
+4
-1
+3
Когда то писали что Дзагоев новый Аршавин! Но по факту нету нового Аршавина лет уже как двадцать, а то и больше!
+2
0
+2
Ответ Игорь Замаруев
Наследник Царя?!
Царь Мостовой 68 года рождения.По подсчетам Аршавина, Андрюшка должен был родиться в 2018 году.
+4
-2
+2
Ответ Витольд Бубеный
В гробу начали переворчаиваться Яшин, Бобров и Мостовой
Мостовой просто вертеться стал
+2
0
+2
Для большинства стран мира так и есть. Какая бы ни была система подготовки, но чтобы получился Веа, Салах или Эйсебио, должно сойтись огромное число факторов. А уж в северной стране вроде России вероятность этого ещё ниже.
+3
-1
+2
заявление, конечно, смелое, но оспорить его действительно трудно. достичь уровня праймового Аршавина пока не удалось никому.
+4
-2
+2
Это правда. Ни один из игроков последних десятилетий и близко не играл на уровне Андрея. Сравнивать с ним всяких «царей» - просто смешно
+3
-2
+1
Это получается мы увидим 20ти летнего нового Аршавина только через 28 лет.
Дожить бы, лично я наслаждался его игрой.
+1
0
+1
Да скромность Аршавин не отличается.Просто повезло ,что играл с хорошими партнёрами.Сейчас бы тебя Семак и на замену не выпустил молодого.Вот как воспитанникам вашей академии пробиться?У вас Ленинграде была отличная школа-Смена!
+2
-1
+1
Норм сказал
+5
-4
+1
Как бы это не звучало, но в чем он не прав?
+3
-2
+1
Прям , как какой- нибудь президент,какой-то страны.
+2
-1
+1
Одно точно—-такие как Аршавин появляются редко ,не знаю сколько лет нужно,но появление звезды провоцирует появление молодых звездочек и этот момент нельзя пропустить…
+1
0
+1
Ответ Senchas
ему задали вопрос про нового аршавина, поэтому и ответ в 3м лице
"Алё, это Володька!"
+1
0
+1
Роналду отдыхает!
+2
-1
+1
А ведь сколько таких потенциальных Аршавиных Дзюба спустил в унитаз
+8
-7
+1
Возомнил о себе просто абзац. Я понимаю десять, двадцать взял бы. Но 50 ? Там такие люди были, что Аршавину и не снилось.
+6
-6
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий