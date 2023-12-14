Аршавин о воспитанниках «Зенита»: «Такой игрок, как я, может, рождается раз в 50 лет в России»

Андрей Аршавин высказался о развитии воспитанников «Зенита».

– Есть ли мечта воспитать нового Аршавина?

– Аршавин должен родиться. Ему должны не мешать.

Как бы мы тренировки тут ни придумывали, ни делали спецотдел по индивидуальной подготовке, ходили, лелеяли их и так далее – я, честно, прихожу к выводу: кто должен выплыть, он выплывет рано или поздно, а кто не должен – ты его хоть превозноси, он подержится искусственно, а потом все равно упадет.

Много факторов должно срастись, чтобы получилось так. Может, Аршавин в этих стенах не должен вырасти – вырастет где-то в другом месте.

Но такой игрок, как я – это нескромно говорить, – он не рождается каждые 10-20 лет, может, 50 лет. В России, – сказал Аршавин, занимающий пост заместителя генерального директора «Зенита» по спортивному развитию.

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