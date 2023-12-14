Аршавин о воспитанниках «Зенита»: «Такой игрок, как я, может, рождается раз в 50 лет в России»
Андрей Аршавин высказался о развитии воспитанников «Зенита».
– Есть ли мечта воспитать нового Аршавина?
– Аршавин должен родиться. Ему должны не мешать.
Как бы мы тренировки тут ни придумывали, ни делали спецотдел по индивидуальной подготовке, ходили, лелеяли их и так далее – я, честно, прихожу к выводу: кто должен выплыть, он выплывет рано или поздно, а кто не должен – ты его хоть превозноси, он подержится искусственно, а потом все равно упадет.
Много факторов должно срастись, чтобы получилось так. Может, Аршавин в этих стенах не должен вырасти – вырастет где-то в другом месте.
Но такой игрок, как я – это нескромно говорить, – он не рождается каждые 10-20 лет, может, 50 лет. В России, – сказал Аршавин, занимающий пост заместителя генерального директора «Зенита» по спортивному развитию.
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!
ниже Аршавина: Вилья, Кака, Ибрагимович, Джеррард, Руни, Агуэро, Лэмпард.
А выше: Криш который выиграл ЛЧ и и АПЛ с МЮ
Месси который уже начинает всех разрывать
Торрес, Кассильяс и Хави выигравшие ЧЕ в том году.
и следом идёт наш Аршавин.
Представить это в 2023 году что то из области фантастики или бреда сумашедшего
Вот и стало понятно, для чего все эти законодательные инициативы, связанные с ограничением абортов.
Дожить бы, лично я наслаждался его игрой.