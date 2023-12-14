Месси, Холанд, Мбаппе – в тройке претендентов на приз The Best лучшему футболисту от ФИФА

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ФИФА назвала финальную тройку номинантов на приз игроку 2023 года.

В шорт-лист премии The Best попали Эрлинг Холанд («Манчестер Сити» / сборная Норвегии), Килиан МбаппеПСЖ» / сборная Франции) и Лионель Месси («Интер Майами» / сборная Аргентины). 

Из списка номинантов выбыли Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Хвича Кварацхелия («Наполи»), Хулиан Альварес («Манчестер Сити»), Илкай Гюндоган ( «Манчестер Сити» / «Барселона»), Родри («Манчестер Сити»), Виктор Осимхен («Наполи»), Деклан Райс («Вест Хэм» / «Арсенал») и Марцело Брозович («Интер» / «Аль-Наср»).

При составлении списка учитывалось выступление игроков в период с 19 декабря 2022 года по 20 августа 2023-го. Таким образом, достижения на ЧМ-2022 не учитываются при выборе победителя.

Победитель будет объявлен на церемонии награждения 15 января. В прошлом году награда досталась Лионелю Месси.

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101 комментарий
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Как Месси сюда мог попасть без ЧМ то?) Просто безумие…
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Тут люди шутили, что чела до конца жизни будут везде пихать, так похоже что это будет реальностью. Полный фарс.
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Опять Месси притянули за уши к лучшим, особенно учитывая что ЧМ не в счет. Получается из достижений: вылет из лч в 1/8 и голы в Бургер Лиги
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Если не учитывается ЧМ, то что тут делают Месси и Мбаппе? Какие их достижения или они супер игру показывали? Я не понимаю за что вообще награды даются.
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ну если ЧМ не учитывается, то Холанд, без вариантов.
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И сюда пенальтиста пихнули,в ЛЧ 0+0 против Баварии
+34
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+18
Ну здесь внебрачный сын Инфантино меси без вопросов
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+15
Ахахаха остановите это безумие
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Ответ 2vdhrvmmzf
Холланд 0+0 против Реала и Интера, дальше что?
Холланд обладатель ЗБ и лучший бомбардир ЛЧ.
+16
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+12
Долго фанаты Месси соображают что-то,пока видимо не придумали, как прокомментировать и оправдать этот фарс))
+19
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+12
ЗМ получил за судейские 5 пенальти на ЧМ, The Best получит за 8 голов в придуманном турнире Кубке лиг в США.
+15
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+10
Ответ ApXuMaHqPuT
В фифа совсем стыд потеряли - это ж надо на полном серьёзе сравнивать топовых Холанда, Мбаппе, Родри и пр. с пенсионером из бургер-лиги😕
позорное выступление за ПСЖ в плей-офф ЛЧ - zero по системе гол+пас🤢 оказывается вполне легко трансформируется в The Best 👏👏👏
+10
-1
+9
Похоже, не осталось действительно вменяемой награды на звание лучших.
Абсолютно попсовая тройка игроков в стиле "а я эти фамилии в 2023 году чаще всего слышал".
Если Холанд в тройке находится по понятным причинам, то что Месси и Мбаппе там забыли?
И КДБ, и тем более Родри, без которого у Сити и близко не было бы шанса на требл, больше заслуживают находиться в тройке лучших, чем Месси и Мбаппе.
Какой-то фарс, в самом деле.
+8
0
+8
Ну теперь уже шутки про зм Месси в Млс уже не выглядят шутками
+13
-5
+8
И тут не смогли не впихнуть сынка ФИФА и Инфантино...0+0 в плей-офф ЛЧ и 1 гол в Барби Лиге и он в топ-3, такого позора мир еще не видел.
+9
-3
+6
Ни Мбаппе, ни, Месси за последний год на наиграли на победу.
Уверен, что Холланд возьмёт трофей.
+6
0
+6
Ответ Старик Стариканов
И сюда пенальтиста пихнули,в ЛЧ 0+0 против Баварии
Холланд 0+0 против Реала и Интера, дальше что?
+26
-20
+6
Аргентинский гопник в тройке это издевательство
+7
-2
+5
Ответ Master Slova
не понял, где Роналду?
В пустыне!
+9
-4
+5
Вот и утешительный приз для Холланда))
+4
0
+4
За 2023 год награда 100проц должна уходить Холанду.
+7
-3
+4
Если кто-то думал, что этот ЗМ Месси последний, то заблуждаетесь) Он будет их получать, пока будет просто появляться в заявках на матчи)
Последний ЗМ Месси по игре - это ЗМ-2015 (и то, Суарес с Неймаром тогда больше тащили). Далее ЗМ ему отдавались исключительно за былые заслуги. И будут выдаваться и дальше
+7
-3
+4
Ответ Фут.Боль
А где Брежнев?
Брежнев похоже в Майями играет.
+4
0
+4
в топ 3 за период интер майами=фифа 🤡
+8
-4
+4
Ответ Я Гражданин Мира
А кто же ещё? Пока Месси на футбольных полях, он всегда будет лучшим
Простите, а что он показал в 2023 г?
Или ему просто по инерции будем давать награды чисто за его существование?
+4
-1
+3
Ответ Старик Стариканов
И сюда пенальтиста пихнули,в ЛЧ 0+0 против Баварии
Ты про Мбаппе?
+12
-9
+3
Позорище
+8
-5
+3
Ответ Roman
Если Чм не учитывается, то в тройке должны быть Холанд, Де Брюйне и Родри
Полностью согласен
+4
-1
+3
Ответ Я Гражданин Мира
А кто же ещё? Пока Месси на футбольных полях, он всегда будет лучшим
А если он на инвалидной коляске по полю будет передвигаться, тоже лучшим будет?
+3
0
+3
Ответ elkipalki
Лучший игрок Чемпионатов мира - Пеле. Лучший игрок Лиги чемпионов - Роналду. Лучший игрок Ла Лиги - Месси. А сколько пафоса, прошел футбол, бла-бла)
А кто твоего кумира признал лучшим в лч?)
Назови организацию?
Если уж судить по ЛЧ, то лучший Франсиск Хенто, у него 6 Кубков.
Ты же Пеле запихнула по этой причине ибо 3 рекордных кубка.
Так вот у Хенто 6 рекордных кубков.
А теперь попробуй оправдаться)))
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