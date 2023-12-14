Месси, Холанд, Мбаппе – в тройке претендентов на приз The Best лучшему футболисту от ФИФА
ФИФА назвала финальную тройку номинантов на приз игроку 2023 года.
В шорт-лист премии The Best попали Эрлинг Холанд («Манчестер Сити» / сборная Норвегии), Килиан Мбаппе («ПСЖ» / сборная Франции) и Лионель Месси («Интер Майами» / сборная Аргентины).
Из списка номинантов выбыли Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Хвича Кварацхелия («Наполи»), Хулиан Альварес («Манчестер Сити»), Илкай Гюндоган ( «Манчестер Сити» / «Барселона»), Родри («Манчестер Сити»), Виктор Осимхен («Наполи»), Деклан Райс («Вест Хэм» / «Арсенал») и Марцело Брозович («Интер» / «Аль-Наср»).
При составлении списка учитывалось выступление игроков в период с 19 декабря 2022 года по 20 августа 2023-го. Таким образом, достижения на ЧМ-2022 не учитываются при выборе победителя.
Победитель будет объявлен на церемонии награждения 15 января. В прошлом году награда досталась Лионелю Месси.
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Абсолютно попсовая тройка игроков в стиле "а я эти фамилии в 2023 году чаще всего слышал".
Если Холанд в тройке находится по понятным причинам, то что Месси и Мбаппе там забыли?
И КДБ, и тем более Родри, без которого у Сити и близко не было бы шанса на требл, больше заслуживают находиться в тройке лучших, чем Месси и Мбаппе.
Какой-то фарс, в самом деле.
Уверен, что Холланд возьмёт трофей.
Последний ЗМ Месси по игре - это ЗМ-2015 (и то, Суарес с Неймаром тогда больше тащили). Далее ЗМ ему отдавались исключительно за былые заслуги. И будут выдаваться и дальше
Или ему просто по инерции будем давать награды чисто за его существование?
Назови организацию?
Если уж судить по ЛЧ, то лучший Франсиск Хенто, у него 6 Кубков.
Ты же Пеле запихнула по этой причине ибо 3 рекордных кубка.
Так вот у Хенто 6 рекордных кубков.
А теперь попробуй оправдаться)))