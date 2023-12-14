Месси, Холанд, Мбаппе – в тройке претендентов на приз The Best лучшему футболисту от ФИФА

ФИФА назвала финальную тройку номинантов на приз игроку 2023 года.

В шорт-лист премии попали («Манчестер Сити» / сборная Норвегии), (« » / сборная Франции) и («Интер Майами» / сборная Аргентины).

Из списка номинантов выбыли Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Хвича Кварацхелия («Наполи»), Хулиан Альварес («Манчестер Сити»), Илкай Гюндоган ( «Манчестер Сити» / «Барселона»), Родри («Манчестер Сити»), Виктор Осимхен («Наполи»), Деклан Райс («Вест Хэм» / «Арсенал») и Марцело Брозович («Интер» / «Аль-Наср»).

При составлении списка учитывалось выступление игроков в период с 19 декабря 2022 года по 20 августа 2023-го. Таким образом, достижения на ЧМ-2022 не учитываются при выборе победителя.

Победитель будет объявлен на церемонии награждения 15 января. В прошлом году награда досталась Лионелю Месси.

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