Переговоры «Зенита» и «Коринтианс» по Ренану зашли в тупик (ESPN)

Теги Зенит Коринтианс высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы ESPN Роберт Ренан Футбол

Переговоры «Зенита» и «Коринтианс» по Роберту Ренану зашли в тупик.

По данным ESPN, клуб из Санкт-Петербурга хочет оформить сделку как можно быстрее и «готов отпустить футболиста в аренду всего на шесть месяцев или с оговоркой, позволяющей продать защитника в любой момент». «Коринтианс» такие условия не устраивают.

Клуб из Сан-Паулу хочет заполучить Ренана на весь сезон, однако твердая позиция «Коринтианс» не устроила «Зенит» на переговорах. Петербуржцы готовы отпустить Ренана в другой бразильский клуб, который примет их условия.

Ренан не выходил на поле с 31 октября. В этом сезоне у него 585 минут в 8 матчах за «Зенит». Полную статистику воспитанника «Коринтианс» можно найти здесь.

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9 комментариев
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Реал - Вест Хэм - Коринтианс - Сочи?
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Ответ леннорыч-абрамович
Реал - Вест Хэм - Коринтианс - Сочи?
Оренбург, Црвена Звезда
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Ответ Чукотский политпроект
Очередной трансферный успех газового проекта, миллионы евро народного достояния в воздух.
Идёт работа, а не просто люди просиживают штаны, а потом сокрушаются, что чего-то не знали, с кем-то не договорились.
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Ответ Чукотский политпроект
Очередной трансферный успех газового проекта, миллионы евро народного достояния в воздух.
Они могли бы уйти в воздух, но Зенит его взял в обмен на отъезд Альберто. Учи матчасть. В воздух ушли миллионы со всяких кралов и ларссонов.
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"Пир во время чумы"
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какой-то плохой навигатор.
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Я не понимаю, почему Ренан так плотно на лавку сел, на пару с Чистяковым, учитывая что косячат в обороне вообще все.
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