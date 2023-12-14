Переговоры «Зенита» и «Коринтианс» по Ренану зашли в тупик (ESPN)

Переговоры «Зенита» и «Коринтианс» по Роберту Ренану зашли в тупик.

По данным ESPN, клуб из Санкт-Петербурга хочет оформить сделку как можно быстрее и «готов отпустить футболиста в аренду всего на шесть месяцев или с оговоркой, позволяющей продать защитника в любой момент». «Коринтианс» такие условия не устраивают.

Клуб из Сан-Паулу хочет заполучить Ренана на весь сезон, однако твердая позиция «Коринтианс» не устроила «Зенит» на переговорах. Петербуржцы готовы отпустить Ренана в другой бразильский клуб, который примет их условия.

Ренан не выходил на поле с 31 октября. В этом сезоне у него 585 минут в 8 матчах за « ». Полную статистику воспитанника «Коринтианс» можно найти здесь.

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