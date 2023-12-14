Уткин о ТЭФИ Черданцева: «Награда выглядит как посмертная в творческом отношении. Все вспоминают Евро-2008 – заслужил карьерой. Это значит, с тех пор он не развивался»
Василий Уткин высказался о вручении Георгию Черданцеву премии ТЭФИ.
Напомним, ведущий и комментатор «Матч ТВ» получил награду в номинации «Ведущий спортивной программы/спортивный комментатор».
«Не могу оставить вниманием вручение премии ТЭФИ, которое состоялось на минувшей неделе. Наконец-то премию получил мой бывший коллега Георгий Черданцев. Конечно, я поздравляю его с этим обстоятельством.
Мне очень понравилось, как это комментируют люди, которые обычно пишут о спортивном телевидении – что это действительно давно заслуженная награда.
Вспоминают знаменитый репортаж о матче Россия – Нидерланды на Евро-2008, блестящий в своей органичности и искренности. Но все как-то сходятся на том, что человек заслужил [премию] карьерой. А ведь какая обратная сторона этого? Это означает, что с тех пор субъект награды, в общем, мало развивался.
Пожелаем ему обратного перелома в карьере, а то пока в творческом отношении награда выглядит как посмертная», – сказал журналист и блогер Уткин.
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Уткин делает именно то, о чем вы пишете – развивается. Данный процесс несовместим с нашим ТВ. Всё интересное, что есть в футбольном медиапространстве связано с интернетом и ютубом.
1) именно тогда стал массово развиваться быстрый интернет, ролик быстро стал «вирусным», а вживую Черданцева слушали максимум 0,5% аудитории
2) он не был ограничен в проявлении эмоций в отличие от работающих на Первом канале со строгой редакционной политикой - мог орать, визжать, говорить практически что угодно, тогда это было в новинку и в диковинку, а сейчас этим не удивишь
3) сам матч стал одним из ярчайших воспоминаний, а его комментарий пошел в довесок
Как комментатора да, его лучшие годы уже позади, но на пике он был номером 1 с запасом, Черданцев же запомнился только по матчам-событиям (прежде всего, Россия-Голландия и Арсенал-Ливерпуль) и благодаря мемам, а не уровню комментирования
Уткин в роли блогера более чем успешен.
Между кем идет борьба? Победа весома, если она одержана в честном соперничестве со многими - в данном контексте: личностями и спортивными каналами.
А если выбирать из нескольких человек, да и то с одного канала, то в чем ценность победы???