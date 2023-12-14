Уткин о ТЭФИ Черданцева: «Награда выглядит как посмертная в творческом отношении. Все вспоминают Евро-2008 – заслужил карьерой. Это значит, с тех пор он не развивался»

Теги Василий Уткин премьер-лига Россия Сборная России по футболу Евро-2008 телевидение Георгий Черданцев Матч ТВ Футбол

Василий Уткин высказался о вручении Георгию Черданцеву премии ТЭФИ.

Напомним, ведущий и комментатор «Матч ТВ» получил награду в номинации «Ведущий спортивной программы/спортивный комментатор».

«Не могу оставить вниманием вручение премии ТЭФИ, которое состоялось на минувшей неделе. Наконец-то премию получил мой бывший коллега Георгий Черданцев. Конечно, я поздравляю его с этим обстоятельством.

Мне очень понравилось, как это комментируют люди, которые обычно пишут о спортивном телевидении – что это действительно давно заслуженная награда.

Вспоминают знаменитый репортаж о матче Россия – Нидерланды на Евро-2008, блестящий в своей органичности и искренности. Но все как-то сходятся на том, что человек заслужил [премию] карьерой. А ведь какая обратная сторона этого? Это означает, что с тех пор субъект награды, в общем, мало развивался.

Пожелаем ему обратного перелома в карьере, а то пока в творческом отношении награда выглядит как посмертная», – сказал журналист и блогер Уткин.

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41 комментарий
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Он деградировал. Ниже уровнем комментатора тяжело представить. А как ведущий передачи - еще хуже.
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Чердак типичный приспособленец
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Борьба была равна
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Да там весь канал надо поминать
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Ответ Akhor100
Василий всегда обсуждает коллег как бы свысока, с точки зрения гуру футбольного ТВ, хотя сам уже давным-давно на ТВ не появлялся и вспоминают его в основном из-за телепередачи начала двухтысячных. При этом закончил он не по старости, мог бы еще развиваться. В общем странно от него слышать упреки в отсутствии развития
Уткин может себе это позволить – на ТВ он давно не появляется потому, что там работает система отрицательного отбора, возглавляемая людьми типа Канделаки.

Уткин делает именно то, о чем вы пишете – развивается. Данный процесс несовместим с нашим ТВ. Всё интересное, что есть в футбольном медиапространстве связано с интернетом и ютубом.
+16
-7
+9
Василий всегда обсуждает коллег как бы свысока, с точки зрения гуру футбольного ТВ, хотя сам уже давным-давно на ТВ не появлялся и вспоминают его в основном из-за телепередачи начала двухтысячных. При этом закончил он не по старости, мог бы еще развиваться. В общем странно от него слышать упреки в отсутствии развития
+18
-9
+9
умеет Василий найти точное определение.
+11
-3
+8
Ответ Боевой Бурят Путина
«Успех» Черданцева на Евро-2008 обусловлен тремя причинами: 1) именно тогда стал массово развиваться быстрый интернет, ролик быстро стал «вирусным», а вживую Черданцева слушали максимум 0,5% аудитории 2) он не был ограничен в проявлении эмоций в отличие от работающих на Первом канале со строгой редакционной политикой - мог орать, визжать, говорить практически что угодно, тогда это было в новинку и в диковинку, а сейчас этим не удивишь 3) сам матч стал одним из ярчайших воспоминаний, а его комментарий пошел в довесок
Далее, эти визги стали популярными у молодых комментаторов. Визжали очень много, даже когда не было поводов. Сейчас народ скучает по таким комментаторам, как Майоров, Маслаченко и т.д. А эта компания с чердак-канала порядком надоела большинству телезрителей. А держат их из-за главного деграданта и приспособленца - Черданцева.
+5
0
+5
«Успех» Черданцева на Евро-2008 обусловлен тремя причинами:
1) именно тогда стал массово развиваться быстрый интернет, ролик быстро стал «вирусным», а вживую Черданцева слушали максимум 0,5% аудитории
2) он не был ограничен в проявлении эмоций в отличие от работающих на Первом канале со строгой редакционной политикой - мог орать, визжать, говорить практически что угодно, тогда это было в новинку и в диковинку, а сейчас этим не удивишь
3) сам матч стал одним из ярчайших воспоминаний, а его комментарий пошел в довесок
+5
-1
+4
Ответ Мукунку хороший
Какое может быть развитие.. когда все мысли только о ипотеке)
Какая смешная шутка
+5
-1
+4
Ж.Черданцев больше ассоциируется со словом "жополиз". А вообще он подрабатывает шоу-меном, вот он реально создан угождать и развлекать богатых дядей.
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-1
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Не могу оставить вниманием?
+2
0
+2
Кто назвал Жору ипотеку комментатором? Обычный очколиз
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+2
Ответ Akhor100
Василий всегда обсуждает коллег как бы свысока, с точки зрения гуру футбольного ТВ, хотя сам уже давным-давно на ТВ не появлялся и вспоминают его в основном из-за телепередачи начала двухтысячных. При этом закончил он не по старости, мог бы еще развиваться. В общем странно от него слышать упреки в отсутствии развития
На ютубе Уткин по-прежнему не банален и интересен. Слушать его гораздо интереснее Чердака и гостей его студии.
Как комментатора да, его лучшие годы уже позади, но на пике он был номером 1 с запасом, Черданцев же запомнился только по матчам-событиям (прежде всего, Россия-Голландия и Арсенал-Ливерпуль) и благодаря мемам, а не уровню комментирования
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Ответ ЗлойМайор
Он деградировал. Ниже уровнем комментатора тяжело представить. А как ведущий передачи - еще хуже.
Мое субъективное мнение - как ведущий он вполне ничего, смотреть можно. Может беседу раскачать. Порой чушь порет, но в формате обсуждения, где гости-эксперты могут с ним поспорить, вполне нормально, смотреть не скучно. Как комментатор, когда он в роли единственного эксперта, конечно так себе мягко говоря
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дайте уже Уткину хоть какую нибудь награду на ютубе
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Ответ Aleksandr Danilov
Вася, все вспоминают, как ты уснул в эфире и упал со стула. Что это значит?
Никто этого не вспоминает.

Уткин в роли блогера более чем успешен.
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Ответ Dinamik1
Нам подсовывают тухлый продукт выдовая за качественный.На матче все комментаторы какое то посмещище.Да и все телевиденье жирующее на гос деньги полный отстой.
Жирует как раз Василий. =)
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Ответ Бартоломью
Мне интересно, как можно присуждать наминацию в разделе "Ведущий спортивной программы/спортивный комментатор", если у нас всего один спортивный канал. Между кем идет борьба? Победа весома, если она одержана в честном соперничестве со многими - в данном контексте: личностями и спортивными каналами. А если выбирать из нескольких человек, да и то с одного канала, то в чем ценность победы???
Быть лучшим всегда ценно.
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Ответ Жорег Борщофф
Как будто что-то плохое.
Сейчас флюгер это важный софт скилл
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Ответ Sobachkin
Чердак типичный приспособленец
Как будто что-то плохое.
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Мне интересно, как можно присуждать наминацию в разделе "Ведущий спортивной программы/спортивный комментатор", если у нас всего один спортивный канал.
Между кем идет борьба? Победа весома, если она одержана в честном соперничестве со многими - в данном контексте: личностями и спортивными каналами.
А если выбирать из нескольких человек, да и то с одного канала, то в чем ценность победы???
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Смотрел как-то повтор классического матча Спартак-Арсенал из ЛЧ 2000го, Жора там просто блестяще отработал. Жаль, что ни он, ни Васятка больше не любят футбол.
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Утонул василий в хамстве
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Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ваське ничего не дали ?!?
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Уткин уже 25 лет жиреет и деградирует...
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Чердак сильно деградировать с тех времён.
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)))
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