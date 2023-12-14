Путин о том, стоит ли ехать в Париж-2024: «Надо смотреть на условия. Если их цель – отсечь наших лидеров, то ОКР нужно принять взвешенное решение»

Теги Владимир Путин МОК Олимпийская сборная России ОКР Министерство спорта России Париж-2024 Политика Легкая атлетика

Владимир Путин сказал о том, стоит ли российским спортсменам ехать на Игры-2024.

«Ехать или не ехать... Тут есть такой момент: надо посмотреть внимательно, что там за условия. Флаг, гимн.

Я всегда говорил: спортсмены годами тренируются, и надо дать им возможность выступить на крупнейших стартах. Все знают, что это наши спортсмены, это очевидная вещь. Поэтому я и поддерживал, чтобы наши спортсмены ехали на такие соревнования.

Но надо сейчас внимательно проанализировать, какие условия выдвигает МОК. Если это политически мотивированные икусственные условия, направленные на то, чтобы отсечь наших лидеров, которые претендуют на медали, обесточить нашу сборную, ну тогда...

Спортсмены из ЦСКА, из «Динамо» не смогут там, потому что они якобы связаны с вооруженными силами, хотя они сейчас никак не связаны.

Там много могут напридумывать. Но если цель в этом – отсечь лидеров и показать, что российский спорт не развивается или наоборот – загибается, тогда надо, чтобы Минспорт и ОКР приняли взвешенное решение», – сказал президент России во время прямой линии.

Наших спортсменов допустили до Олимпиады – с кучей условий. Нельзя георгиевскую ленту, букву Z и награды дома после Игр

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21 комментарий
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Послушал немного, на большее сил не хватило
Опять он вдохновенно рассказывает про какую-то его собственную Россию.
В которой никто из обычных россиян никогда не побывает.
Ну хоть послушают про ту прекрасную страну из сказок президента
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+24
Если спортсмены из ЦСКА и динамо никак не связаны военными силами, то зачем им дают звания? Просто номинальное? Исинбаеву за такие слова захейтили все «патриоты», интересно что они Путину скажут.
+10
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"Спортсмены из ЦСКА, из Динамо не смогут там, потому что они якобы связаны с вооруженными силами, хотя они сейчас никак не связаны".

Неужели, те самые "номинальные звания"?)
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+7
- Спортсмены из ЦСКА, из Динамо не смогут там, потому что они якобы связаны с вооруженными силами, хотя они сейчас никак не связаны.

- имея действующий контракт и звание (а именно только о таких речь в условиях МОК, да еще и лишь на добровольных принципах, т.е. срочники допустимы), они никак не связаны с вооруженными силами?
+5
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Хитро он делает вид, что как-будто ОКР это самостоятельная структура и сама принимает решения, без его отмашки)

Взвешивать они там будут 🤣
+4
-1
+3
Ответ Anton Abaturov
Послушал немного, на большее сил не хватило Опять он вдохновенно рассказывает про какую-то его собственную Россию. В которой никто из обычных россиян никогда не побывает. Ну хоть послушают про ту прекрасную страну из сказок президента
И тут на заднем фоне запела Ната Королёва: "Есть за горами, за морями...."
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Ответ Игорь Новиков
"Спортсмены из ЦСКА, из Динамо не смогут там, потому что они якобы связаны с вооруженными силами, хотя они сейчас никак не связаны". Неужели, те самые "номинальные звания"?)
дык так и не понятно они связаны или якобы связаны или не связаны никак, но СЕЙЧАС, а до сейчас были связаны ???
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+2
Ответ Anton Abaturov
Послушал немного, на большее сил не хватило Опять он вдохновенно рассказывает про какую-то его собственную Россию. В которой никто из обычных россиян никогда не побывает. Ну хоть послушают про ту прекрасную страну из сказок президента
Причём Путин и Ко ещё троллят людей, т.к вывели на экран вопросы по смс и там один из них был "господин президент, когда реальная Россия не будет отличаться от телевизионной", как раз на фоне сидящего Путина который из телевизора рассказывает о прекрасной России. Ну не гениально ли?)
https://yapx.ru/album/W34Ov
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Три абзаца, решения нет, так и будут перекладывать друг на друга до последнего, пока Олимпиада не закончится.
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Дело запретами пахнет.
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Ответ catcher69
дык так и не понятно они связаны или якобы связаны или не связаны никак, но СЕЙЧАС, а до сейчас были связаны ???
Ага, можно подумать, Яшин бежал на тренировку с дежурства в отделении милиции, а Михайлов с Харламовым заканчивали учить солдат на плацу или стрельбах в военной части и бежали на электричку, чтобы успеть в Москву на матч ЦСКА. Известное дело - любители.
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Ответ Anton Abaturov
Послушал немного, на большее сил не хватило Опять он вдохновенно рассказывает про какую-то его собственную Россию. В которой никто из обычных россиян никогда не побывает. Ну хоть послушают про ту прекрасную страну из сказок президента
самый треш что он опять продляется на 6 лет с прорывом от всего мира и поштучными яйцами в магазинах, что ждать от него в эти 6 лет тогда как последние годы были насыщенны на неадекватные решения
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Ответ Anton Abaturov
Послушал немного, на большее сил не хватило Опять он вдохновенно рассказывает про какую-то его собственную Россию. В которой никто из обычных россиян никогда не побывает. Ну хоть послушают про ту прекрасную страну из сказок президента
в мире кривых зеркал, собственное какое-то настоящее придумал
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"то ОКР нужно принять взвешенное решение» --- Какое такое решение??? Если сам же заявлял, что решать будут спортсмены!
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Сколько раз он запинался и экал в своем выступлении,столько раз я ничего не понял.А уж про офицерские звания,вообще мрак.Самое смешное ( или наоборот)- почему никто не называет фамилии этих шести *спортсменов*,которым кинули разрешение.Кстати говоря,вчера их было на два больше ,так кого и за что вышвырнули?
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Перемен! Мы ждём перемен..
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Короче говоря, никто никуда не едет
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"Ехать или не ехать", вот в чём вопрос... Олимпийский Гамлет...
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