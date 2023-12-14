Путин о том, стоит ли ехать в Париж-2024: «Надо смотреть на условия. Если их цель – отсечь наших лидеров, то ОКР нужно принять взвешенное решение»

Владимир Путин сказал о том, стоит ли российским спортсменам ехать на Игры-2024.

«Ехать или не ехать... Тут есть такой момент: надо посмотреть внимательно, что там за условия. Флаг, гимн.

Я всегда говорил: спортсмены годами тренируются, и надо дать им возможность выступить на крупнейших стартах. Все знают, что это наши спортсмены, это очевидная вещь. Поэтому я и поддерживал, чтобы наши спортсмены ехали на такие соревнования.

Но надо сейчас внимательно проанализировать, какие условия выдвигает . Если это политически мотивированные икусственные условия, направленные на то, чтобы отсечь наших лидеров, которые претендуют на медали, обесточить нашу сборную, ну тогда...

Спортсмены из ЦСКА, из «Динамо» не смогут там, потому что они якобы связаны с вооруженными силами, хотя они сейчас никак не связаны.

Там много могут напридумывать. Но если цель в этом – отсечь лидеров и показать, что российский спорт не развивается или наоборот – загибается, тогда надо, чтобы Минспорт и приняли взвешенное решение», – сказал президент России во время прямой линии.

Наших спортсменов допустили до Олимпиады – с кучей условий. Нельзя георгиевскую ленту, букву Z и награды дома после Игр