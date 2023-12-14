«МЮ» может назначить Поттера, если тен Хага уволят. Работой Грэма восхищается Рэтклифф (talkSPORT)

Экс-тренер «Челси» Грэм Поттер может возглавить «Манчестер Юнайтед».

По данным talkSPORT, Поттер будет претендовать на пост тренера «МЮ», если уволят.

Отмечается, что работой восхищается , который в ближайшее время завершит покупку миноритарного пакета акций « ».

Напомним, Поттер был уволен из «Челси» в апреле.

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