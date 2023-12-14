«МЮ» может назначить Поттера, если тен Хага уволят. Работой Грэма восхищается Рэтклифф (talkSPORT)
Экс-тренер «Челси» Грэм Поттер может возглавить «Манчестер Юнайтед».
По данным talkSPORT, Поттер будет претендовать на пост тренера «МЮ», если Эрика тен Хага уволят.
Отмечается, что работой Поттера восхищается Джим Рэтклифф, который в ближайшее время завершит покупку миноритарного пакета акций «МЮ».
Напомним, Поттер был уволен из «Челси» в апреле.
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Отмечается, что работой Поттера восхищается Дэниэл Рэдклифф
Если там реально есть вариант с Маккеной, то лучше этого топаря, который за 3 года пролетел по первой лиге с соткой голов, а теперь и по шипу летит в АПЛ
К тому же свой пацан, зря что ли работал у нас?
Поттер не спасет английскую Эву Эльфи
Ему нужен Топ тренер
Банально, но по другому не работает
Уже кого только не пробовали, а результата нет
Поттер - это ещё 1,5 сезона коту под хвост