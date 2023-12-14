«МЮ» может назначить Поттера, если тен Хага уволят. Работой Грэма восхищается Рэтклифф (talkSPORT)

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия возможные трансферы отставки Эрик тен Хаг Грэм Поттер Джим Рэтклифф Футбол

Экс-тренер «Челси» Грэм Поттер может возглавить «Манчестер Юнайтед».

По данным talkSPORT, Поттер будет претендовать на пост тренера «МЮ», если Эрика тен Хага уволят.

Отмечается, что работой Поттера восхищается Джим Рэтклифф, который в ближайшее время завершит покупку миноритарного пакета акций «МЮ».

Напомним, Поттер был уволен из «Челси» в апреле. 

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34 комментария
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Тен Хааг может возглавить Челси. Боэли восхищается работой Эрика
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Верните рыбака
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Ответ red hikkikomori
как минимум не будет закупать голландский неликвид и будет давать нормальные интервью, а то по ощущениям интервью Хага такие мемные из-за ограниченности словарного запаса на английском
за полгода в Челси из его "нормальных" интервью стала мемом фраза "парни отдали все" после очередных поражений Челси
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Рэдклифф восхищается Поттером.Что-то из мира ГП
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как минимум не будет закупать голландский неликвид и будет давать нормальные интервью, а то по ощущениям интервью Хага такие мемные из-за ограниченности словарного запаса на английском
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Гарри Поттер может возглавить «Манчестер Юнайтед».
Отмечается, что работой Поттера восхищается Дэниэл Рэдклифф
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Не удивлен, что Рэтклифф предпочитает Поттера - тот дал ему все!
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Пожалуйста только не Поттера
Если там реально есть вариант с Маккеной, то лучше этого топаря, который за 3 года пролетел по первой лиге с соткой голов, а теперь и по шипу летит в АПЛ
К тому же свой пацан, зря что ли работал у нас?
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Искренне сочувствую болельщикам МЮ. Непонятно, где свет в конце тоннеля
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Те же яйца, только в профиль, его так же как Тен Хага загрызут за все что можно и нельзя. Если в управлении кризис то единицы тренеров смогут хоть какой то результат показать, реально их по пальцем одной руки можно посчитать.
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аххахахаа
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В Челси тоже восхищались Поттером, а потом выгнали его, не дав доработать сезон. МЮ не хочет учиться ни на своих, ни на чужих ошибках
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Тандем Рэтклифф-Поттер звучит как-то волшебно что ли
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Утятины хуже давно не было
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Не поддерживаю Эрика, но блин, кто-то теперь хочет его отставки? Рили, Поттер?
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Ну, наконец-то! ХАРРИ Магуайр и Грэм ПОТТЕР!
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Ответ *MVP*
за полгода в Челси из его "нормальных" интервью стала мемом фраза "парни отдали все" после очередных поражений Челси
Не настолько мемная, как например у Хага: "нам пришлось атаковать")
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Без Кукурельи бесполезно
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Омг.
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Причём Гарри Поттера)
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Манчестер Юнайтед уже потерли все кому не лень
Поттер не спасет английскую Эву Эльфи
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Поттер на самом деле не так и плох. Брайтон играл здорово под его руководством. Челси при нём играл в атаку, слишком много моментов пороли правда, состав абсолютно не сыгранный был на тот момент. Но даже тогда играли лучше, чем сейчас при почеттино
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А Зидана можно ? пожалуйста давайте адекватных
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шило на мыло
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Ну наконец-то возвращение легенды спустя столько лет: Грэмм Поттер и проклятый МЮ.
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Достаточно смешно!
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Из разряда - шило на мыло.
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Поттер и Рэтклифф, в принципе логично
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Если МЮ хочет снова быть Топ клубом
Ему нужен Топ тренер

Банально, но по другому не работает
Уже кого только не пробовали, а результата нет

Поттер - это ещё 1,5 сезона коту под хвост
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Дениэл Рэдклифф восхищается Поттером
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