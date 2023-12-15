Ударивший судью экс-президент «Анкарагюджю» пожизненно отстранен от футбола. Клуб проведет 5 матчей без зрителей

Экс-президент «Анкарагюджю», ударивший судью, больше не будет работать в футболе.

Фарук Коджа по окончании матча чемпионата Турции с « » (1:1) выбежал на поле и ударил в лицо судью Халила Мелера. Когда арбитр упал на газон, его стали бить ногами. Впоследствии нападавший ушел в отставку.

Дисциплинарный комитет Турецкой футбольной федерации пожизненно отстранил Коджу от футбола, а «Анкарагюджю» оштрафовал на 2 млн лир (62800 евро) за этот инцидент плюс 200 тыс. лир (6280 евро) за поведение фанатов. Также клуб должен будет провести 5 игр без зрителей.

Также штрафы и дисквалификации, в том числе пожизненные, назначены еще ряду сотрудников « ».

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