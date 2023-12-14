Ребекка Уэлч станет первой женщиной-арбитром в истории АПЛ. Она назначена на матч «Фулхэм» – «Бернли»

Теги Шеффилд Юнайтед Фулхэм премьер-лига Англия судьи Бернли Футбол

Женщина впервые рассудит матч мужских команд АПЛ.

Ребекка Уэлч станет первой женщиной-арбитром в истории АПЛ. Она будет обслуживать матч «Фулхэма» против «Бернли», который состоится 23 декабря.

Уэлч начала карьеру судьи в 2010 году. В январе 2023-го она стала первой женщиной-арбитром в истории мужского Чемпионшипа.

Кроме того, отмечается, что Сэм Эллисон станет первым темнокожим арбитром в АПЛ за 15 лет – он назначен на игру «Шеффилд Юнайтед» и «Фулхэма».

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27 комментариев
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ваще пофиг, кто судит. есть определенный стандарт, если человек дотягивает и не совершает (в среднем) больше ошибок, чем остальные, то не всё ли равно, баба это или мужик? в снукере бабёнки давно судят и отлично справляются.
+10
-1
+9
Ответ Красная стрела
Это смешно. Ни одна женщина вдолгую не выдержит темп АПЛ, да еще на качественном уровне.
а если выдержит? в чемпионшипе наверно тоже бегают?
+9
-3
+6
Вспоминая, как женщины судили на последнем ЧМ, такое себе
+8
-3
+5
Ответ Vitto
А мужчины лучше?
Да
+7
-2
+5
Ответ Montenegro Serbian
Так то судьи в целом менее интенсивно бегают чем сами игроки, во время матча, в силу специфики работы, хоть и пробегают примерно столько же, сколько и игроки. Если бы в АПЛ были бы какие-то запредельные нагрузки, то не было бы такое количество явно пузатых судей, т.к лишний вес мешает и сильно повышает кардионагрузку. Значит женщина нормального телосложения вполне может отбегает два тайма по 45 минут и не сдохнуть.
Отбегать то один матч может, но что б при том мозг не отключился - сомневаюсь. Судьи же- это далеко не только о беге. И пузатый арбитр в совокупности вполне возможно лучше, чем самая подготовленая женщина. Ну так зачем изобретать велосипед и натягивать сову на глобус? Женщины в женском спорте, мужчины в мужском 🤷🏿‍♂️
+2
0
+2
Ответ Vitto
Докажи.
Если бы женщины лучше судили, давно бы их использовали по полной, а не после победы повесточки. Им тупо по физиологии тяжелее успевать за топовыми спортсменами
+2
0
+2
Ответ Лариса Никитина
А как Фраппар выдерживает Не неси бред
А как именно Фраппар выдерживает темп АПЛ?
+3
-1
+2
Ответ Jesse Boy
ваще пофиг, кто судит. есть определенный стандарт, если человек дотягивает и не совершает (в среднем) больше ошибок, чем остальные, то не всё ли равно, баба это или мужик? в снукере бабёнки давно судят и отлично справляются.
Женщина не будет успевать за скоростью игроков АПЛ где ещё нужна выносливость. Я не говорю про давление со стороны игроков. Тем более не говорю про компетентность женщин в футболе в чем сильно сомневаюсь.
Снукер? Ты бы ещё фигурное катание привел в пример
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0
+1
Ответ Jesse Boy
ваще пофиг, кто судит. есть определенный стандарт, если человек дотягивает и не совершает (в среднем) больше ошибок, чем остальные, то не всё ли равно, баба это или мужик? в снукере бабёнки давно судят и отлично справляются.
Это все занятно и складно звучит, до того момента пока не появятся квоты, обязывающие привлекать к работе заранее строго оговоренное определенное количество женщин, мужеложцев и представителей национальных меньшинств.
Что неминуемо приведет к падению качества, выполняемой работы.
И неважно, что есть более достойные арбитры белые гетеросексуальные мужики, квоты есть квоты.
А это случится ибо леваки по другому не умеют и это соответствует повесточке. То, что мы наблюдаем сейчас - это проба пера.

АПЛ хочет повысить уровень судейства и расового разнообразия арбитров
https://www.sports.ru/football/1106657435-apl-zapustila-plan-s-czelyu-povysit-uroven-sudejstva-i-rasovogo-raznoo.html
+4
-3
+1
Ответ Птюч, Ёж.
а если выдержит? в чемпионшипе наверно тоже бегают?
Всё это искусственно и навязано. Как какой-то процент женщин и чернокожих в кампании.
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Ответ Лариса Никитина
А как Фраппар выдерживает Не неси бред
И что она там выдерживает?)
+1
0
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Ответ Красная стрела
Это смешно. Ни одна женщина вдолгую не выдержит темп АПЛ, да еще на качественном уровне.
А как Фраппар выдерживает
Не неси бред
+4
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Ответ Красная стрела
И что она там выдерживает?)
Ну она же судила матчи международного уровня
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Эманситипация женщин
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Ответ Красная стрела
Всё это искусственно и навязано. Как какой-то процент женщин и чернокожих в кампании.
да мы в принципе живем в симуляции созданной кем то.
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Ответ Лариса Никитина
Ну она же судила матчи международного уровня
Отсудить матч, где одна команда явный фаворит и стать регулярным арбитром АПЛ, где летают в обе стороны, полно спорных и сложных моментов, где давление - это "немного" разное. 😂🤦‍♀️
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Ответ Красная стрела
Это смешно. Ни одна женщина вдолгую не выдержит темп АПЛ, да еще на качественном уровне.
Так то судьи в целом менее интенсивно бегают чем сами игроки, во время матча, в силу специфики работы, хоть и пробегают примерно столько же, сколько и игроки.
Если бы в АПЛ были бы какие-то запредельные нагрузки, то не было бы такое количество явно пузатых судей, т.к лишний вес мешает и сильно повышает кардионагрузку.
Значит женщина нормального телосложения вполне может отбегает два тайма по 45 минут и не сдохнуть.
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Если Бартон был против комментаторов женщин АПЛ, интересно его мнение о судействе женщинами. Возможно я его не читал
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Бартон, ты как там?
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Ну если будет компетентнее всяких Оливеров, Куперов и Динов то никто не будет против
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