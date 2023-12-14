Ребекка Уэлч станет первой женщиной-арбитром в истории АПЛ. Она назначена на матч «Фулхэм» – «Бернли»

Женщина впервые рассудит матч мужских команд АПЛ.

Ребекка Уэлч станет первой женщиной-арбитром в истории АПЛ. Она будет обслуживать матч « » против « », который состоится 23 декабря.

Уэлч начала карьеру судьи в 2010 году. В январе 2023-го она стала первой женщиной-арбитром в истории мужского Чемпионшипа.

Кроме того, отмечается, что Сэм Эллисон станет первым темнокожим арбитром в за 15 лет – он назначен на игру « » и «Фулхэма».

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