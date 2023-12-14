Ребекка Уэлч станет первой женщиной-арбитром в истории АПЛ. Она назначена на матч «Фулхэм» – «Бернли»
Женщина впервые рассудит матч мужских команд АПЛ.
Ребекка Уэлч станет первой женщиной-арбитром в истории АПЛ. Она будет обслуживать матч «Фулхэма» против «Бернли», который состоится 23 декабря.
Уэлч начала карьеру судьи в 2010 году. В январе 2023-го она стала первой женщиной-арбитром в истории мужского Чемпионшипа.
Кроме того, отмечается, что Сэм Эллисон станет первым темнокожим арбитром в АПЛ за 15 лет – он назначен на игру «Шеффилд Юнайтед» и «Фулхэма».
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Снукер? Ты бы ещё фигурное катание привел в пример
Что неминуемо приведет к падению качества, выполняемой работы.
И неважно, что есть более достойные арбитры белые гетеросексуальные мужики, квоты есть квоты.
А это случится ибо леваки по другому не умеют и это соответствует повесточке. То, что мы наблюдаем сейчас - это проба пера.
АПЛ хочет повысить уровень судейства и расового разнообразия арбитров
https://www.sports.ru/football/1106657435-apl-zapustila-plan-s-czelyu-povysit-uroven-sudejstva-i-rasovogo-raznoo.html
Не неси бред
Если бы в АПЛ были бы какие-то запредельные нагрузки, то не было бы такое количество явно пузатых судей, т.к лишний вес мешает и сильно повышает кардионагрузку.
Значит женщина нормального телосложения вполне может отбегает два тайма по 45 минут и не сдохнуть.