Определились все 24 участника плей-офф Лиги Европы
Стали известны все команды, которые сыграют в плей-офф Лиги Европы.
Из числа участников группового этапа в матчи на выбывание вышли:
– группа А: «Вест Хэм», «Фрайбург»;
– группа В: «Брайтон», «Марсель»;
– группа С: «Рейнджерс», «Спарта» Прага;
– группа D: «Аталанта», «Спортинг»;
– группа E: «Ливерпуль», «Тулуза»;
– группа F: «Вильярреал», «Ренн»;
– группа G: «Славия» Прага, «Рома»;
– группа H: «Байер», «Карабах».
«Олимпиакос», «Аякс», «Бетис», «Штурм», «Юнион», «Маккаби» Хайфа, «Серветт» и «Мольде» стали третьими и вылетели в Лигу конференций.
Из Лиги чемпионов в Лигу Европы попали «Галатасарай», «Ланс», «Брага», «Бенфика», «Фейеноорд», «Милан», «Янг Бойз» и «Шахтер».
Команды, занявшие в группе ЛЕ первое место, напрямую попадают в 1/8 финала. Команды, ставшие вторыми, встретятся с теми, кто перешел из ЛЧ, в раунде плей-офф.
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