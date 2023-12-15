Стали известны все команды, которые сыграют в плей-офф Лиги Европы.

Из числа участников группового этапа в матчи на выбывание вышли:

– группа А: « », « »;

– группа В: « », « »;

– группа С: « », « » Прага;

– группа D: « », « »;

– группа E: « », «Тулуза»;

– группа F: «Вильярреал», «Ренн»;

– группа G: «Славия» Прага, «Рома»;

– группа H: «Байер», «Карабах».

«Олимпиакос», «Аякс», «Бетис», «Штурм», «Юнион», «Маккаби» Хайфа, «Серветт» и «Мольде» стали третьими и вылетели в Лигу конференций.

Из Лиги чемпионов в Лигу Европы попали «Галатасарай», «Ланс», «Брага», «Бенфика», «Фейеноорд», «Милан», «Янг Бойз» и «Шахтер».

Команды, занявшие в группе ЛЕ первое место, напрямую попадают в 1/8 финала. Команды, ставшие вторыми, встретятся с теми, кто перешел из ЛЧ, в раунде плей-офф.

Укажете на карте, где сделан этот кадр? В нашей новой географической игре