Определились все 24 участника плей-офф Лиги Европы

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Стали известны все команды, которые сыграют в плей-офф Лиги Европы.

Из числа участников группового этапа в матчи на выбывание вышли:

группа А: «Вест Хэм», «Фрайбург»;

группа В: «Брайтон», «Марсель»;

группа С: «Рейнджерс», «Спарта» Прага;

группа D: «Аталанта», «Спортинг»;

группа E: «Ливерпуль», «Тулуза»;

группа F: «Вильярреал», «Ренн»;

группа G: «Славия» Прага, «Рома»;

группа H: «Байер», «Карабах».

«Олимпиакос», «Аякс», «Бетис», «Штурм», «Юнион», «Маккаби» Хайфа, «Серветт» и «Мольде» стали третьими и вылетели в Лигу конференций.

Из Лиги чемпионов в Лигу Европы попали «Галатасарай», «Ланс», «Брага», «Бенфика», «Фейеноорд», «Милан», «Янг Бойз» и «Шахтер».

Команды, занявшие в группе ЛЕ первое место, напрямую попадают в 1/8 финала. Команды, ставшие вторыми, встретятся с теми, кто перешел из ЛЧ, в раунде плей-офф.

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8 комментариев
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Ответ JENNINGS
Ооочень надеюсь на финал «Ливерпуль»🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 - «Милан»🇮🇹!
С точки зрения качества футбола финал Ливерпуль - Байер круче
+11
-3
+8
Ответ Дзмітрый Фарботка
В прошлом году полуфиналист лч, в этом в группе смерти боролись до конца, должны были выходить, если бы не левый пенальти в Париже.
Даже если бы вышли, по уровню игры Ливерпуль и Байер в топ-5 в Европе сейчас, Милан даже не в топ-10
+4
-1
+3
Ливерпуль, Милан, Байер сильно выделяется по уровню и игре на фоне остальных. Удивлюсь, если кто-то не из них выиграет турнир.
+2
-1
+1
Ответ Валуй
Что в этом списке делает Милан?) по уровню игры они сильно слабее Ливерпуля и Байера
В прошлом году полуфиналист лч, в этом в группе смерти боролись до конца, должны были выходить, если бы не левый пенальти в Париже.
+4
-3
+1
Ответ Златан младший (отец Ибры)
А где МЮ?
В Англии))
+1
0
+1
А где МЮ?
+1
-1
0
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