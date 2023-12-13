Кубок мира. Спринт. Пройс стартует 18-й, Брезаз-Буше – 22-й, Виттоцци – 29-й, Ханна Оберг – 32-й, Тандревольд – 38-й, Симон – 40-й, Эльвира Оберг – 43-й

14 декабря в Ленцерхайде на 3-м этапе Кубка мира по биатлону пройдет женский спринт.

мира по биатлону-2023/24

3-й этап

Ленцерхайде, Швейцария

Женщины

Спринт

Начало – 16.15 по московскому времени.

Старт-лист

2. (Германия)

4. - (Швейцария)

5. (Украина)

10. (Франция)

14. Марит Скуган (Норвегия)

15. (Чехия)

18. (Германия)

20. (Норвегия)

21. (Франция)

22. Жюстин Брезаз-Буше (Франция)

25. Юни Арнеклейв (Норвегия)

26. (Чехия)

27. Янина Хеттих-Вальц (Германия)

29. (Италия)

32. (Швеция)

35. (Германия)

36. (Украина)

37. Муна Брурссон (Швеция)

38. (Норвегия)

40. (Франция)

42. (Италия)

43. (Швеция)

56. (Финляндия)

60. Софи Шово (Франция)

62. (Словения)

66. (Норвегия)