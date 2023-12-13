Кубок мира. Спринт. Пройс стартует 18-й, Брезаз-Буше – 22-й, Виттоцци – 29-й, Ханна Оберг – 32-й, Тандревольд – 38-й, Симон – 40-й, Эльвира Оберг – 43-й
14 декабря в Ленцерхайде на 3-м этапе Кубка мира по биатлону пройдет женский спринт.
Кубок мира по биатлону-2023/24
3-й этап
Ленцерхайде, Швейцария
Женщины
Спринт
Начало – 16.15 по московскому времени.
Старт-лист
2. Селина Гротиан (Германия)
4. Лена Хекки-Гросс (Швейцария)
5. Анастасия Меркушина (Украина)
10. Хло Шевалье (Франция)
14. Марит Скуган (Норвегия)
15. Люция Харватова (Чехия)
18. Франциска Пройс (Германия)
20. Каролин Кноттен (Норвегия)
21. Жилон Гигонна (Франция)
22. Жюстин Брезаз-Буше (Франция)
25. Юни Арнеклейв (Норвегия)
26. Маркета Давидова (Чехия)
27. Янина Хеттих-Вальц (Германия)
29. Лиза Виттоцци (Италия)
32. Ханна Оберг (Швеция)
35. Ванесса Фойгт (Германия)
36. Юлия Джима (Украина)
37. Муна Брурссон (Швеция)
38. Ингрид Тандревольд (Норвегия)
40. Жюлия Симон (Франция)
42. Доротея Вирер (Италия)
43. Эльвира Оберг (Швеция)
56. Дарья Виролайнен (Финляндия)
60. Софи Шово (Франция)
62. Анамария Лампич (Словения)
66. Эмили Калкенберг (Норвегия)
- Дата проведения
- 14 декабря, 16.15
Этап 3, Ленцерхайде, Швейцария. Спринт