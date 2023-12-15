Чинахов набрал 1+1 с «Торонто» и стал 3-й звездой матча. У него 6 очков в последних 3 играх

Теги Торонто Коламбус НХЛ Егор Чинахов Хоккей

Егор Чинахов набрал 1+1 с «Торонто» и стал 3-й звездой матча.

Форвард «Коламбуса» отметился результативными действиями в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (6:5 ОТ). 

В активе 22-летнего россиянина стало 11 (7+4) очков в 20 играх. Он повторил свой личный рекорд по голам за сезон (ранее – 7 в 62 играх, 2021/22). 

При этом в последних 3 матчах на счету Чинахова 6 (4+2) баллов. 

Сегодня Егор (19:21, 1:08 – в большинстве, «0») нанес 5 бросков в створ, применил 3 силовых приема и сделал 1 блок. Статистика потерь и перехватов – 1:2. 

2 комментария
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