Чинахов набрал 1+1 с «Торонто» и стал 3-й звездой матча. У него 6 очков в последних 3 играх

Егор Чинахов набрал 1+1 с «Торонто» и стал 3-й звездой матча.

Форвард « » отметился результативными действиями в игре регулярного чемпионата с « » (6:5 ОТ).

В активе 22-летнего россиянина стало 11 (7+4) очков в 20 играх. Он повторил свой личный рекорд по голам за сезон (ранее – 7 в 62 играх, 2021/22).

При этом в последних 3 матчах на счету 6 (4+2) баллов.

Сегодня Егор (19:21, 1:08 – в большинстве, «0») нанес 5 бросков в створ, применил 3 силовых приема и сделал 1 блок. Статистика потерь и перехватов – 1:2.