Овечкин не забил в 11 матчах подряд и обновил свой антирекорд в НХЛ. У него 5 шайб в 26 играх в сезоне

Теги Филадельфия Вашингтон Александр Овечкин НХЛ рекорды Хоккей

Александр Овечкин не забил в 11 матчах подряд и обновил свой антирекорд в НХЛ.

Капитан «Вашингтона» не отметился результативными действиями в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (3:4 Б).

Россиянин обновил свой антирекорд по продолжительности безголевой серии в рамках одной регулярки.

Предыдущий был установлен в феврале и марте 2017 года (10 игр без голов). В 26 матчах текущего сезона на счету Овечкина 16 (5+11) очков.

С 827 шайбами в рамках регулярок нападающий по-прежнему занимает 2-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ, уступая только Уэйну Гретцки (894).

Овечкин остался без голов в 11 матчах подряд. У него 4 броска, 1 хит и «минус 1» за 22:10 с «Флайерс» при 4:31 в большинстве

14 комментариев
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хотел побить рекорд Грецки, а побьет рекорд Ничушкина
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Первый после Гретцки тоже звучит гордо, на самом деле.
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Танцуй под Бузoву 😎
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Дух ХлебаНечушкина вангует заход на следующий рекорд, рекорд Вэла
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У Овечкина есть только один выход побриться на лысо.
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Рекорды для этого и существует, чтобы их устанавливать. Путантим в действии)))
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Интересно, рекорд Ничушкина устоит, не?!
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Вызываю святой дух Йозефа Марино . Помоги и укрепи веру в русскую школу хоккея . Дай шанс председателю Единой России в Вашингтоне побить рекорд не настоящего хоккеиста Грецки .
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А что с Кузнецовым? Нигде ни слова? Травма, воспитание или обмен?
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Ответ Габорик
Первый после Гретцки тоже звучит гордо, на самом деле.
есть шанс стать вторым, тк мексиканец приближается
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