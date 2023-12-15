Овечкин не забил в 11 матчах подряд и обновил свой антирекорд в НХЛ. У него 5 шайб в 26 играх в сезоне

Александр Овечкин не забил в 11 матчах подряд и обновил свой антирекорд в НХЛ.

Капитан « » не отметился результативными действиями в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (3:4 Б).

Россиянин обновил свой антирекорд по продолжительности безголевой серии в рамках одной регулярки.

Предыдущий был установлен в феврале и марте 2017 года (10 игр без голов). В 26 матчах текущего сезона на счету 16 (5+11) очков.

С 827 шайбами в рамках регулярок нападающий по-прежнему занимает 2-е место среди лучших снайперов в истории , уступая только Уэйну Гретцки (894).

Овечкин остался без голов в 11 матчах подряд. У него 4 броска, 1 хит и «минус 1» за 22:10 с «Флайерс» при 4:31 в большинстве