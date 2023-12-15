Стали известны все участники плей-офф Лиги конференций и стыков. «Астон Вилла» и «Фиорентина» вышли в 1/8 финала

Стали известны все команды, вышедшие из группы в Лиге конференций.

Первые места в своих группах заняли «Лилль» (Франция), «Маккаби Тель-Авив» (Израиль), «Виктория Пльзень» (Чехия), «Брюгге» (Бельгия), «Астон Вилла» (Англия), «Фиорентина» (Италия), «ПАОК» (Греция) и «Фенербахче» (Турция). Команды вышли в 1/8 финала.

Вторыми стали «Слован» (Словакия), «Гент» (Бельгия), «Динамо Загреб» (Хорватия), «Буде-Глимт» (Норвегия), «Легия» (Польша), «Ференцварош» (Венгрия), «Айнтрахт» (Германия) и «Лудогорец» (Болгария). Команды сыграют в стыковых матчах.

В стыковых матчах также сыграют «Олимпиакос» (Греция), Аякс (Нидерланды), «Бетис» (Испания), «Штурм» (Австрия), «Юнион» (Бельгия), «Маккаби Хайфа» (Израиль), «Серветт» (Швейцария), «Мольде» (Норвегия), вылетевшие из Лиги Европы.

Жеребьевка стыковых матчей Лиги конференций пройдет 18 декабря.

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