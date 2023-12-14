Джошуа и Уайлдер договорились о бое на 9 марта (ESPN)
Энтони Джошуа и Деонтей Уайлдер могут подраться в начале 2024 года.
«По информации источников ESPN, Энтони Джошуа и Деонтей Уайлдер договорились о бое, который должен пройти 9 марта. Им нужно выиграть в своих боях 23 декабря, чтобы сохранить сделку в силе», – написал в соцсетях репортер ESPN Майк Коппинджер.
23 декабря Джошуа и Уайлдер подерутся на одном турнире в Саудовской Аравии: Энтони встретится с Отто Валлином, а Деонтей – с Джозефом Паркером.
Эдди Хирн: «Если Уайлдер и Джошуа победят, то, скорее всего, подерутся в марте»