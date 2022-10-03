Шапи не полетит с «Хапоэлем» на матч против «Леха» в ЛК. Гражданам России запрещен въезд в Польшу

Магомед-Шапи Сулейманов не сможет принять участие в следующем матче Лиги конференций.
Полузащитник, выступающий за «Хапоэль Беер-Шева» на правах аренды из «Краснодара», не получил разрешение на въезд в Польшу. На этой неделе израильская команда сыграет там с «Лехом».
Сулейманов не сможет отправиться с командой на этот матч, поскольку гражданам России запрещен въезд на территорию Польши, сообщает Sports Walla. «Хапоэль» вылетит в Познань сегодня.
Матч «Лех» – «Хапоэль» состоится 6 октября. Начало – в 19:45 по московскому времени.