Хаджикадунич против матча России и Боснии: «Мы все знаем, что происходит, и это было бы большой ошибкой. Не хочу участвовать в этой игре»

Деннис Хаджикадунич не хочет участвовать в матче сборных России и Боснии.
Товарищеская игра назначена на 19 ноября.
– Я против того, чтобы играть этот матч. Я выступаю и всегда буду за мир. Лига знает мое мнение.
Я был очень шокирован, когда узнал об этом. Я не знаю, что сказать, кроме того, что я против этой игры. Мы все знаем, что происходит, и было бы большой ошибкой играть против России.
Это не тот матч, в котором я хочу принимать участие. Нынешняя ситуация – совершенно особенная. Если бы это происходило здесь, в Швеции, я бы тоже не хотел быть в Швеции, это довольно естественное чувство. Я не хочу туда возвращаться.
– Какое объяснение вы получили от Федерации футбола по поводу того, что матч вообще будет сыгран?
– Мы не получали никакой информации. Это решается между федерациями, мы, игроки, ничего не знаем. Это может показаться странным, но так оно и есть.
– Что вы будете делать, если придет вызов в сборную и на этот матч?
– Я поговорю с федерацией или тренером. Я просто не захочу участвовать в этом матче.
– Какой реакции вы ожидаете?
– Посмотрим. Но я туда не поеду, – сказал защитник сборной Боснии, выступающий за «Мальме» на правах аренды из «Ростова», в интервью Expressen.
«Возможно, игроки бойкотируют матч, но можно собрать новую команду». Боснийский политик очень хочет матч с Россией