Хаджикадунич против матча России и Боснии: «Мы все знаем, что происходит, и это было бы большой ошибкой. Не хочу участвовать в этой игре»

не хочет участвовать в матче сборных и Боснии.

Товарищеская игра назначена на 19 ноября.

– Я против того, чтобы играть этот матч. Я выступаю и всегда буду за мир. Лига знает мое мнение.

Я был очень шокирован, когда узнал об этом. Я не знаю, что сказать, кроме того, что я против этой игры. Мы все знаем, что происходит, и было бы большой ошибкой играть против России.

Это не тот матч, в котором я хочу принимать участие. Нынешняя ситуация – совершенно особенная. Если бы это происходило здесь, в Швеции, я бы тоже не хотел быть в Швеции, это довольно естественное чувство. Я не хочу туда возвращаться.

– Какое объяснение вы получили от Федерации футбола по поводу того, что матч вообще будет сыгран?

– Мы не получали никакой информации. Это решается между федерациями, мы, игроки, ничего не знаем. Это может показаться странным, но так оно и есть.

– Что вы будете делать, если придет вызов в сборную и на этот матч?

– Я поговорю с федерацией или тренером. Я просто не захочу участвовать в этом матче.

– Какой реакции вы ожидаете?

– Посмотрим. Но я туда не поеду, – сказал защитник сборной Боснии, выступающий за на правах аренды из «Ростова», в интервью Expressen.

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