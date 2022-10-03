ЦСКА проиграл 5 из 6 последних матчей. Команда Федорова идет 8-й на Западе

ЦСКА только один раз победил в последних шести встречах в .

Команда тренера проиграла СКА (2:3 ОТ) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Это поражение стало пятым в шести последних матчах для московского клуба. На этом отрезке выиграл у «Спартака» в овертайме со счетом 3:2.

На данный момент ЦСКА занимает восьмое место в таблице Западной конференции, набрав 15 очков в 13 играх.

Ближайшие пять матчей московская команда проведет на выезде – против «Сибири», «Адмирала», «Амура», «Витязя» и московского «Динамо».