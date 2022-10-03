Степанова об условии Баха: «Рассмотрю эту анкету, когда американских спортсменов убедят подписать бумагу, осуждающую спецоперации в Югославии, Ираке, Ливии»

высказалась об условиях допуска российских спортсменов к соревнованиям.

Ранее глава Международного олимпийского комитета ( ) заявил, что российские спортсмены, дистанцировавшиеся от спецоперации на Украине, должны получить право выступать под нейтральным флагом.

«После того как я узнала новость, подумала, что деньги в очередной раз победили. Бах понимает, что отстранение спортсменов по политическим мотивам – это колоссальная несправедливость.

Но мы живем в реальном мире. 75% денег, которые получает МОК, идут от американских корпораций. Пока ситуация такова, что тут изменить?

Я рассмотрю эту анкету, когда американских спортсменов убедят подписать бумагу, осуждающую спецоперации в Югославии, Афганистане, Ираке, Ливии и Сирии. Но уверена, что все равно подписывать не буду.

Как спортсмен могу сказать, что мы не выбираем президента МОК открытым голосованием, за ним стоят конкретные финансовые интересы. Пока они в основном американские, изменить ничего невозможно.

Пока страны можно исключать по политическим мотивам, надо строить новую систему, в которой они будут невозможны», – заявила олимпийская чемпионка Пекина-2022 в лыжной эстафете.

Лыжница также рассказала о планах на новый сезон.

«Планы – участие в российских соревнованиях, подготовлен календарь, этапы Кубка России, альтернативные соревнования в даты проведениям чемпионата мира в Словении.

Сейчас появляются новости, что у них есть проблемы с организацией соревнований. Так что и без нас им будет худо», – сказала Степанова в эфире программы «Есть тема» на «Матч ТВ».

«Если у Баха есть дети, предлагаю им отказаться от папаши». Нашему спорту выдвинули жесткое условие в обмен на допуск – все против