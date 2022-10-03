Единая лига ВТБ. «Самара» – ЦСКА, «Локомотив-Кубань» примет МБА

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В понедельник, 3 октября, двумя матчами продолжится регулярный чемпионат сезона Единой лиги ВТБ-2022/23.

«Самара» примет московский ЦСКА, «Локомотив-Кубань» в Краснодаре сыграет со столичной МБА.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Самара – ЦСКА
Дата проведения
3 октября, 18.00, «Dvorets sporta CSK VVS»
Онлайн матча

Локомотив-Кубань – МБА
Дата проведения
3 октября, 20.00, «Баскет-холл»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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