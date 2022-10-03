«Локомотив» выиграл спор с «Аталантой». ФИФА обязала бергамасков рассчитаться за Миранчука – иначе запретит регистрировать игроков

Требование «Локомотива» о выплате «Аталантой» средств за удовлетворено.

Палата ФИФА по статусу игроков рассмотрела документы, касающиеся задержек выплат за переход полузащитника, и вынесла решение в пользу российского клуба.

«ФИФА поддержала требования железнодорожников и постановила, что «Аталанта» должна рассчитаться в течение 45 дней, в том числе выплатив пени в размере 5% от суммы выплаты за срок задержки – с 17 июня 2022 года по дату фактического платежа.

Если в установленный срок итальянский клуб не произведет оплату, ему будет установлен запрет на регистрацию новых игроков – вплоть до трех трансферных периодов», – сообщили в пресс-службе «Локомотива».

«Решение подтверждает, что обязательства перед российскими клубами не подлежат пересмотру, даже несмотря на санкции, наложенные на наш футбол», – отметил генеральный директор .

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