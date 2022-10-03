Перес о числе топ-матчей в Суперлиге: «Надаль и Джокович сыграли 59 раз, разве это скучно? А «Реал» и «Ливерпуль» встречались всего 9 раз за 67 лет»

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Флорентино Перес не считает, что топ-матчи в Суперлиге быстро наскучат фанатам. 

«Надаль и Джокович сыграли 59 раз... разве это скучно? Однако «Мадрид» и «Ливерпуль» встречались всего девять раз за 67 лет. Какой смысл лишать болельщиков этих матчей?

Если бы правила футбола применялись к другим видам спорта, мы вряд ли увидели бы хотя бы три матча между Надалем и Федерером за все эти годы.

УЕФА увеличивает количество матчей между средними командами. Это только ускорит упадок европейского футбола. По версии Forbes, «Реал» – тринадцатый по стоимости клуб в мире... а раньше мы были пятыми. В этом рейтинге всего три футбольных клуба. Эта тенденция не подлежит обсуждению.

Должно быть, в Соединенных Штатах что-то делают очень хорошо, а в старой Европе – очень плохо», – сказал президент «Реала» на клубной ассамблее. 

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