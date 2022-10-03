34-летний Игуаин завершит карьеру в конце сезона МЛС

Нападающий Гонсало Игуаин в ближайшее время завершит карьеру игрока.

«Интер» Майами сообщил о том, что 34-летний аргентинец принял решение уйти из футбола по окончании сезона МЛС.

В текущем сезоне форвард забил 14 голов за 21 матч лиги, а также отдал три результативных паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

В течение карьеры Игуаин выступал за , , , , «Челси», «Ривер Плейт». На его счету 3 чемпионства в Испании, 3 – в Италии, победа в Лиге Европы и иные трофеи. Также он провел 75 матчей за сборную и забил 31 гол.

«Интеру» осталось провести два матча в чемпионате – с «Орландо Сити» и «Монреаль Импэкт». Команда занимает 7-е место в Восточной конференции на данный момент.