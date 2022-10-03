Роналду сможет уйти из «МЮ» в январе. Тен Хаг не будет против – при хорошем предложении

Главный тренер Эрик тен Хаг не против ухода .

По данным The Telegraph, нидерландец, ранее желавший сохранить форварда в команде, изменил свое мнение и не будет чинить препятствий, если поступит хорошее предложение от другого клуба.

Сам Роналду надеется, что в ближайшее время сможет получить больше игрового времени, а затем удачно выступит на . Это, по его мнению, должно увеличить шансы на переход в клуб, играющий в Лиге чемпионов, в январе.

Роналду не будет на постере со звездами ЧМ-2022 от Португалии, так как он теряет статус в «МЮ» (ESPN)