Роналду сможет уйти из «МЮ» в январе. Тен Хаг не будет против – при хорошем предложении

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА возможные трансферы ЧМ-2022 Эрик тен Хаг Футбол

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг не против ухода Криштиану Роналду.

По данным The Telegraph, нидерландец, ранее желавший сохранить форварда в команде, изменил свое мнение и не будет чинить препятствий, если поступит хорошее предложение от другого клуба.

Сам Роналду надеется, что в ближайшее время сможет получить больше игрового времени, а затем удачно выступит на ЧМ-2022. Это, по его мнению, должно увеличить шансы на переход в клуб, играющий в Лиге чемпионов, в январе.

Роналду не будет на постере со звездами ЧМ-2022 от Португалии, так как он теряет статус в «МЮ» (ESPN)

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