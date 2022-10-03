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Аргентинец не против продления соглашения с парижским клубом. По сравнению с прошлым сезоном, в этом году Лео намного более счастлив, сообщает Адриен Гренье со ссылкой на Le Parisien.

По словам людей из окружения игрока, Месси еще не получал предложений ни от «ПСЖ», ни от других клубов.

Действующий контракт 35-летнего футболиста с парижанами рассчитан до конца этого сезона.

В 9 матчах нынешнего сезона Лиги 1 Месси забил 5 голов и сделал 7 результативных передач. Его статистика – здесь.