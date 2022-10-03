Месси не против продления контракта с «ПСЖ». Он еще не получил предложений ни от парижан, ни от других клубов

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Футбол

Лионель Месси может продлить контракт с «ПСЖ».

Аргентинец не против продления соглашения с парижским клубом. По сравнению с прошлым сезоном, в этом году Лео намного более счастлив, сообщает Адриен Гренье со ссылкой на Le Parisien. 

По словам людей из окружения игрока, Месси еще не получал предложений ни от «ПСЖ», ни от других клубов.

Действующий контракт 35-летнего футболиста с парижанами рассчитан до конца этого сезона.

В 9 матчах нынешнего сезона Лиги 1 Месси забил 5 голов и сделал 7 результативных передач. Его статистика – здесь

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