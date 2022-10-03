«Роналду вернулся в «МЮ» не для того, чтобы сидеть на скамейке в дерби. Меня не волнует, что игрок не прессингует, если он забьет 20-25 голов». Кин о Криштиану

Рой Кин высказался об игровом времени в «Манчестер Юнайтед».

Португалец провел на скамейке запасных весь матч против в 9-м туре (3:6).

«Великие игроки и топ-игроки хотят играть каждую неделю. Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» не для того, чтобы сидеть на скамейке запасных в дерби.

Меня не волнует, что игрок не прессингует, если он забьет 20-25 голов. Он был лучшим бомбардиром «Манчестер Юнайтед» [в прошлом сезоне АПЛ]. Я не думаю, что он тогда слишком сильно прессинговал. «Манчестер Юнайтед» проиграл уже три матча в этом сезоне».

В этот момент ведущая Келли Кейтс предположила, что остальные игроки «Юнайтед» были не так эффективны, когда Роналду регулярно выходил в стартовом составе.

«Ну, это их вина. Это их вина, а не Роналду. У меня никогда не было проблем с игрой с нападающим, который собирается забивает 20-25 голов, меня не волновало, если он никогда не возвращался в оборону.

Мы мучились, когда смотрели матч «Астон Виллы», потому что они не могли забить. Но в то же время мы критикуем Роналду, потому что единственное, что он делает, – это забивает голы!» – сказал бывший полузащитник в эфире Sky Sports.