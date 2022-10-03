Депутат Хамзаев: «Бах – это политическая марионетка. Хотел бы услышать от него такую же позицию относительно Израиля»

Теги МОК Томас Бах Политика Султан Хамзаев Легкая атлетика

Депутат Госдумы Султан Хамзаев прокомментировал слова главы МОК Томаса Баха о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям.

Бах заявил, что российские спортсмены, дистанцировавшиеся от спецоперации на Украине, должны иметь возможность соревноваться под нейтральным флагом.

«Бах – это политическая марионетка. Сегодня ему сказали донести эту позицию, он это сделал. Хотел бы от Баха услышать такую же позицию относительно Израиля.

Пусть он скажет Израилю – он бомбит Палестину, пусть спортсмены подписывают документы. Никогда в жизни рот не откроет.

Это не то что двойные и тройные стандарты, а размытые. Нам надо дистанцироваться от МОК. Они не предлагают позицию, они предлагают предательство. Измени своей родине, подпиши бумагу ради своей карьеры.

Ты должен не только раскритиковать свою страну, но и поддержать другую. Потом еще заставят их бегать с флагами другой страны. Есть понятие «теория психологической войны».

Спорт и политика сегодня как две родные сестры. Спорт превратили в психологическое оружие воздействия. Лицемерие сегодня приобрело агрессивный характер.

Мы должны защитить спортсменов, они как дети, актеры, хотят внимания, это нормально», – сказал Хамзаев в эфире программы «Есть тема!» на «Матч ТВ».

«Если у Баха есть дети, предлагаю им отказаться от папаши». Нашему спорту выдвинули жесткое условие в обмен на допуск – все против

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