Депутат Хамзаев: «Бах – это политическая марионетка. Хотел бы услышать от него такую же позицию относительно Израиля»

Депутат Госдумы Султан Хамзаев прокомментировал слова главы МОК Томаса Баха о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям.

Бах заявил, что российские спортсмены, дистанцировавшиеся от спецоперации на Украине, должны иметь возможность соревноваться под нейтральным флагом.

«Бах – это политическая марионетка. Сегодня ему сказали донести эту позицию, он это сделал. Хотел бы от Баха услышать такую же позицию относительно Израиля.

Пусть он скажет Израилю – он бомбит Палестину, пусть спортсмены подписывают документы. Никогда в жизни рот не откроет.

Это не то что двойные и тройные стандарты, а размытые. Нам надо дистанцироваться от МОК. Они не предлагают позицию, они предлагают предательство. Измени своей родине, подпиши бумагу ради своей карьеры.

Ты должен не только раскритиковать свою страну, но и поддержать другую. Потом еще заставят их бегать с флагами другой страны. Есть понятие «теория психологической войны».

Спорт и политика сегодня как две родные сестры. Спорт превратили в психологическое оружие воздействия. Лицемерие сегодня приобрело агрессивный характер.

Мы должны защитить спортсменов, они как дети, актеры, хотят внимания, это нормально», – сказал Хамзаев в эфире программы «Есть тема!» на «Матч ТВ».

«Если у Баха есть дети, предлагаю им отказаться от папаши». Нашему спорту выдвинули жесткое условие в обмен на допуск – все против