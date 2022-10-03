Алина Загитова будет ведущей «Ледникового периода», Евгения Медведева выступит в шоу как участница

Олимпийская чемпионка будет ведущей шоу в новом сезоне.

Серебряный призер Пхенчхана-2018 Евгения Медведева, как и в прошлом сезоне, будет участницей шоу. Об этом сообщил продюсер .

«Медведева будет выступать как участница. С кем будет в паре, пока не говорю.

Загитова будет ведущей. Кто будет ее соведущим – узнаете совсем скоро. В проекте будут участвовать герои прошлых лет», – сказал Авербух.

В 2020 и 2021 году соведущим Загитовой был Алексей Ягудин.

«Этот сезон проекта называется «Снова вместе». В нем будут принимать участие герои, проявившие себя очень ярко в различных сезонах шоу, начиная с первого сезона.

Герои разных сезонов собираются для того, чтобы в борьбе проявить себя. Будет возвращение второй команды Александра Жулина и наше с ним соперничество.

Будут изменения и среди ведущих. Что касается Жени Медведевой, то она продолжит выступать на льду», – цитирует Авербуха «Спорт-Экспресс».

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