Александра Трусова подала заявление в ФФКР о переходе в группу Светланы Соколовской

Серебряный призер Олимпийских игр в Пекине Александра Трусова подала заявление в Федерацию фигурного катания России ( ) о переходе в группу .

Об этом сообщает со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Сегодня Трусова была в федерации. Она привезла заявление, подписанное всеми сторонами, о переходе к Соколовской», – рассказал источник.

Ранее Трусова тренировалась в группе Этери Тутберидзе.

В ФФКР подтвердили информацию о переходе.

«Александра Трусова сегодня принесла заявление, подписанное всеми сторонами о переходе к новому тренеру Светлане Соколовской.

Это подтверждает, что теперь Трусова будет заниматься и выступать с новым тренерским штабом», — рассказала пресс-атташе ФФКР Ольга Ермолина

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