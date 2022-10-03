Александра Трусова подала заявление в ФФКР о переходе в группу Светланы Соколовской

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Серебряный призер Олимпийских игр в Пекине Александра Трусова подала заявление в Федерацию фигурного катания России (ФФКР) о переходе в группу Светланы Соколовской.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. 

«Сегодня Трусова была в федерации. Она привезла заявление, подписанное всеми сторонами, о переходе к Соколовской», – рассказал источник. 

Ранее Трусова тренировалась в группе Этери Тутберидзе. 

В ФФКР подтвердили информацию о переходе. 

«Александра Трусова сегодня принесла заявление, подписанное всеми сторонами о переходе к новому тренеру Светлане Соколовской.

Это подтверждает, что теперь Трусова будет заниматься и выступать с новым тренерским штабом», — рассказала пресс-атташе ФФКР Ольга Ермолина

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