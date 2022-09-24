Турнир Hardcore Boxing: Емельяненко – Дацик, Кудряшов – Асбаров и другие бои. Начало – в 22:40 по Москве

24 сентября в Москве на «ЦСКА Арене» состоится боксерский вечер организации Hardcore FC.
В главном событии вечера пройдет бой в тяжелом весе между Александром Емельяненко (боксерский рекорд 1-0-1) и Вячеславом Дациком (5-2).
В со-главном поединке встретятся Дмитрий Кудряшов (25-5) и Сослан Асбаров (2-0).
Другие бои главного карда:
Мартин Джурян (5-0) против Эмиля Новрузова (17-6 в любительском боксе);
Денис Недашковский (0-1) против Сауло Кавалари (0-1);
Виталий Бодров (1-0) против Асрора Акпарходжаева (6-4 в любительском боксе).
Турнир будет показан на телеканале НТВ. Начало трансляции в 22:40 по мск.
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