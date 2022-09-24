Турнир Hardcore Boxing: Емельяненко – Дацик, Кудряшов – Асбаров и другие бои. Начало – в 22:40 по Москве

24 сентября в Москве на «ЦСКА Арене» состоится боксерский вечер организации Hardcore FC.

В главном событии вечера пройдет бой в тяжелом весе между (боксерский рекорд 1-0-1) и (5-2).

В со-главном поединке встретятся (25-5) и Сослан Асбаров (2-0).

Другие бои главного карда:

Мартин Джурян (5-0) против Эмиля Новрузова (17-6 в любительском боксе);

Денис Недашковский (0-1) против Сауло Кавалари (0-1);

Виталий Бодров (1-0) против Асрора Акпарходжаева (6-4 в любительском боксе).

Турнир будет показан на телеканале НТВ. Начало трансляции в 22:40 по мск.

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