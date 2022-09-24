резко высказался о матче сборной России с .

Слова Мостового, главного тренера клуба Winline Медиалиги Fight Nights, попали в трансляцию матча с «Эгриси» (1:0). На Мостовом был микрофон.

«Мне после игры начали звонить, а я говорю: «Да я игру не смотрел, мне не интересно было». Че ее смотреть, если на три года нас, ##### (блин – прим.), убрали? На три года минимум, мужик, правильно? #### (чего – прим.) ее смотреть, с киргизами еще, кто там, ##### (блин – прим.)?

Писарева смотреть, этого афериста, ## ты? Который, ### (блин – прим.), видел, ### (блин – прим.), в , ### (блин – прим.) пришел, непонятно, ### (блин – прим.), убрали, ### (блин – прим.), – и опять в сборной. Это смешно же», – сказал Мостовой.

Команда тренера Валерия Карпина победила со счетом 2:1.

Очень средний матч сборной в Кыргызстане: 1 удар в створ за тайм и победный гол на последних минутах