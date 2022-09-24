«Че смотреть, если на три года нас, #####, убрали? #### смотреть, с киргизами еще, кто там, #####? Писарева смотреть, афериста этого?» Мостовой о матче Россия – Кыргызстан

Теги Химки премьер-лига Россия Сборная России по футболу Александр Мостовой Николай Писарев Сборная Кыргызстана по футболу товарищеские матчи (сборные) брань контент Медиалига Fight Nights Футбол

Александр Мостовой резко высказался о матче сборной России с Кыргызстаном.

Слова Мостового, главного тренера клуба Winline Медиалиги Fight Nights, попали в трансляцию матча с «Эгриси» (1:0). На Мостовом был микрофон.

«Мне после игры начали звонить, а я говорю: «Да я игру не смотрел, мне не интересно было». Че ее смотреть, если на три года нас, ##### (блин – прим.), убрали? На три года минимум, мужик, правильно? #### (чего – прим.) ее смотреть, с киргизами еще, кто там, ##### (блин – прим.)? 

Писарева смотреть, этого афериста, ## ты? Который, ### (блин – прим.), видел, ### (блин – прим.), в «Химки», ### (блин – прим.) пришел, непонятно, ### (блин – прим.), убрали, ### (блин – прим.), – и опять в сборной. Это смешно же», – сказал Мостовой.

Команда тренера Валерия Карпина победила со счетом 2:1.

Очень средний матч сборной в Кыргызстане: 1 удар в створ за тайм и победный гол на последних минутах

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные