Чемпионат России по летнему биатлону-2022. Спринт. Буртасова выйдет на старт 15-й, Гербулова – 25-й, Резцова – 38-й, Казакевич – 40-й

Теги сборная России жен результаты летний биатлон Лариса Куклина чемпионат России по летнему биатлону Наталья Гербулова Евгения Буртасова (Павлова) Кристина Резцова Виктория Сливко Тамара Дербушева (Воронина) Анастасия Егорова Ирина Казакевич Елизавета Каплина Полина Шевнина Екатерина Носкова (Мошкова) Екатерина Бех Анастасия Шевченко Анастасия Гореева Наталия Шевченко (Мекрюкова) Биатлон

24 сентября на чемпионате России по летнему биатлону пройдет женский спринт.

Летний биатлон

PARI Чемпионат России

Чайковский

Спринт, женщины

Начало – 11:45 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета

Старт-лист

5. Полина Шевнина

15. Евгения Буртасова

19. Лариса Куклина

21. Анастасия Егорова

24. Анастасия Гореева

25. Наталья Гербулова

29. Наталия Шевченко

35. Анастасия Шевченко

38. Кристина Резцова

40. Ирина Казакевич

43. Екатерина Бех

45. Виктория Сливко

46. Елизавета Каплина

47. Тамара Дербушева

49. Екатерина Носкова

Полный старт-лист – здесь.

Расписание трансляций летнего чемпионата России по биатлону-2022 в Чайковском

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