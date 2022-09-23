Чемпионат России по летнему биатлону-2022. Спринт. Буртасова выйдет на старт 15-й, Гербулова – 25-й, Резцова – 38-й, Казакевич – 40-й

24 сентября на чемпионате России по летнему биатлону пройдет женский спринт.
Летний биатлон
PARI Чемпионат России
Чайковский
Спринт, женщины
Начало – 11:45 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета
Старт-лист
5. Полина Шевнина
15. Евгения Буртасова
19. Лариса Куклина
21. Анастасия Егорова
24. Анастасия Гореева
25. Наталья Гербулова
29. Наталия Шевченко
35. Анастасия Шевченко
38. Кристина Резцова
40. Ирина Казакевич
43. Екатерина Бех
45. Виктория Сливко
46. Елизавета Каплина
47. Тамара Дербушева
49. Екатерина Носкова
Полный старт-лист – здесь.
Расписание трансляций летнего чемпионата России по биатлону-2022 в Чайковском