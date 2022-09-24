РФС об отстранении России от отбора Евро-2024: «Считаем решение незаконным. ФИФА и УЕФА нарушают свой же устав о невмешательстве в политику»

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В РФС отреагировали на отстранение сборной России от квалификации Евро-2024.

«Для нас это было ожидаемо. УЕФА основывался на предыдущем решении – отстранении от международных соревнований до особого распоряжения.

Этого особого распоряжения нет, поэтому и допускать нас до жеребьевки нет оснований. Мы по-прежнему считаем это решение незаконным.

К сожалению, приходится констатировать, что ФИФА и УЕФА нарушают свой же устав о невмешательстве в политику. Решение исключительно политическое. Понимали, что в этой ситуации так и произойдет», – сказал исполняющий обязанности генерального секретаря РФС Максим Митрофанов.

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