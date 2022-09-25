Из-за игры рукой Роналду в ворота Португалии назначили пенальти. Криштиану закрывал лицо в прыжке – он разбил нос ранее

Из-за Криштиану Роналду в ворота сборной назначили пенальти.

В первом тайме матча 5-го тура Лиги наций с Чехией (4:0) 37-летний форвард в прыжке сыграл рукой в своей штрафной, закрывая лицо рукой. Ранее нападающий разбил нос, в верховом единоборстве столкнувшись с вратарем Томашем Вацликом.

Арбитр Срджан Йованович назначил пенальти после просмотра повтора. Патрик Шик его не реализовал, пробив в штангу.

Шик о Роналду: «Криштиану был моим кумиром, когда ему было 19. Я хотел золотые бутсы – как у него на Евро-2004»