У Кунде травма двуглавой мышцы бедра, у Араухо – отрывной перелом. Защитники «Барсы» получили повреждения в сборных

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Рональд Араухо и Жюль Кунде не смогут играть в ближайшее время. 

«Барселона» объявила, что обследование выявило у Араухо отрывной перелом в правом бедре – это отрыв частичек кости в месте прикрепления мышечного сухожилия.

Он получил это повреждение в товарищеском матче сборной Уругвая против Ирана (0:1). Игрока заменили на 4-й минуте.

У Кунде подтвердилось повреждение двуглавой мышцы левого бедра. Повреждение он получил в первом тайме матча Лиги наций за сборную Франции против Австрии (2:0).

Сроки восстановления игроков не уточняются. Ранее сообщалось, что француз может пропустить 3-4 недели. 

С подробной статистикой Араухо можно найти здесь, а Кунде – здесь

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