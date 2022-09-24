У Кунде травма двуглавой мышцы бедра, у Араухо – отрывной перелом. Защитники «Барсы» получили повреждения в сборных

и не смогут играть в ближайшее время.

объявила, что обследование выявило у Араухо отрывной перелом в правом бедре – это отрыв частичек кости в месте прикрепления мышечного сухожилия.

Он получил это повреждение в товарищеском матче сборной Уругвая против Ирана (0:1). Игрока заменили на 4-й минуте.

У Кунде подтвердилось повреждение двуглавой мышцы левого бедра. Повреждение он получил в первом тайме матча Лиги наций за сборную Франции против Австрии (2:0).

Сроки восстановления игроков не уточняются. Ранее сообщалось, что француз может пропустить 3-4 недели.

С подробной статистикой Араухо можно найти здесь, а Кунде – здесь.