Фетисов о смене гражданства спортсменами: «Не они виноваты в том, что сегодня происходит. Осуждать никого не буду, это личный выбор»

высказался про смену гражданства спортсменами.

– Как вы относитесь к спортсменам, которые сегодня меняют гражданство, чтобы участвовать в международных турнирах от других стран?

– Никому не хочу ничего советовать. Во-первых, это неправильно. Во-вторых, это личный выбор каждого.

Век спортсмена короток. И чтобы осуществить мечту попасть на Олимпиаду, нужно потратить годы, от многого отречься. Эта мечта полита кровью и потом. И не спортсмены виноваты в том, что сегодня происходит.

Я эту позицию отстаивал, когда мы сомневались, надо ли ехать на Олимпиаду без флага и гимна. Все ребята вернулись с Игр героями, выступая под нейтральным флагом, без гимна. Так что осуждать никого не буду, – сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы.