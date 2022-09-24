Тадич не будет носить капитанскую повязку в знак протеста против дискриминации на ЧМ. Он отказывался от символики в поддержку Украины и ЛГБТ в лиге Нидерландов

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Капитан сборной Сербии Душан Тадич не поддержит акцию против дискриминации на ЧМ-2022.

Футболист отказался носить капитанскую повязку OneLove во время матчей турнира. 

Отмечается, что ранее Тадич, будучи капитаном «Аякса», отказывался от повязок в поддержку ЛГБТ и с символикой Украины на матчах чемпионата Нидерландов

Чемпионат мира пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

Ранее появилась информация, что капитаны Англии, Германии, Нидерландов и еще 7 сборных в знак протеста против дискриминации будут играть в повязках OneLove.

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