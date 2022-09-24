Тадич не будет носить капитанскую повязку в знак протеста против дискриминации на ЧМ. Он отказывался от символики в поддержку Украины и ЛГБТ в лиге Нидерландов

Капитан сборной Душан Тадич не поддержит акцию против дискриминации на .

Футболист отказался носить капитанскую повязку OneLove во время матчей турнира.

Отмечается, что ранее Тадич, будучи капитаном , отказывался от повязок в поддержку ЛГБТ и с символикой Украины на матчах чемпионата Нидерландов

Чемпионат мира пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

Ранее появилась информация, что капитаны Англии, Германии, Нидерландов и еще 7 сборных в знак протеста против дискриминации будут играть в повязках OneLove.