Тадич не будет носить капитанскую повязку в знак протеста против дискриминации на ЧМ. Он отказывался от символики в поддержку Украины и ЛГБТ в лиге Нидерландов

Капитан сборной Сербии Душан Тадич не поддержит акцию против дискриминации на ЧМ-2022.
Футболист отказался носить капитанскую повязку OneLove во время матчей турнира.
Отмечается, что ранее Тадич, будучи капитаном «Аякса», отказывался от повязок в поддержку ЛГБТ и с символикой Украины на матчах чемпионата Нидерландов
Чемпионат мира пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.
Ранее появилась информация, что капитаны Англии, Германии, Нидерландов и еще 7 сборных в знак протеста против дискриминации будут играть в повязках OneLove.